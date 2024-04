El lazo, el complemento que odiabas en tu infancia y que ahora llevarás en todas tus prendas

Hubo una temporada donde rechazar cualquier prenda que denotara excesiva feminidad parecía ser lo correcto. Ir contra cualquier tendencia que supusiera ser demasiado girlie, es decir, regirse en exceso por los estereotipos atribuidos a la vestimenta del armario de las chicas (el rosa, las faldas de tablas o los tacones, entre otras claves) parecía ser sinónimo de ser poco feminista. Queríamos parecernos más a Mary Kate que a Ashley Olsen, e imitar a la Lindsay Lohan que interpretaba a Hallie, y no a Annie Parker en Tú a Londres y yo a California era una manera perfecta de romper las normas y dejar claro que las chicas éramos mucho más que vestidos, pintauñas y lazos.

El fenómeno de no seguir las pautas propias del género se incentivó llegada la primera década de los 2000, cuando it girls como Cory Kennedy o Pixie Geldof, y modelos como Kate Moss, pusieron de moda el indie sleaze y demostraban que salir de fiesta y actuar de manera “políticamente incorrecta” también era algo que las chicas podíamos hacer. Sin embargo, en los últimos años, con la llegada de la moda unisex a nuestras vidas y una conciencia mayor del feminismo, la moda ha empeñado sus esfuerzos en una dirección: demostrar que, al igual que tampoco lo hace el comportamiento, el género no define tu vestimenta, y que tu vestimenta tampoco define el género.

Los lazos aumentan sus búsquedas para 2024

Basta con echar un vistazo a las tendencias que las pasarelas han lanzado en los últimos años para darse cuenta de que, ser mujer, no debe encajar en un solo molde. El Barbiecore, la estética coquette, y otras tantas de las que todavía hoy siguen sumando titulares y visualizaciones en redes sociales como TikTok o Pinterest lo demuestran. Esta última, de hecho, ya ha presentado su Informe de Tendencias Predicts 2024 y ha concluido que los lazos invadirán, todavía más, nuestros estilismos. “Las generaciones Z y miliennial adornarán su ropa, zapatos, peinados y joyas con este detalle tan delicado”, sentencian desde la plataforma. Parece que va en serio, pues las búsquedas de “atuendos con lazos”, “collar de lazo”, “lazos de crochet”, “estética con lazos” y “tacones con lazos” han incrementado sus búsquedas un 190, 180, 80, 55, y 40 % respectivamente.

Los datos señalados por Pinterest no sorprenden. Si en 2023 vimos que otros detalles, como las flores, adornaron collares, escotes y toda tipología de prendas, el lazo también ha ido aumentando su presencia de manera considerada en los looks más aplaudidos del street style. Como ornamento de pelo lo hemos visto en desfiles de Otoño/Invierno 2023-2024 por doquier, y personalidades reconocidas que inspiran en moda, como Hailey Bieber, Sydney Sweeney, Blanca Miró, Chiara Ferragni o Sarah Jessica Parker nos han llevado la teoría a la práctica en coletas, trenzas, y hasta a modo de diadema.

De ser un complemento a decorar nuestras prendas

En terreno de calzado tampoco se han quedado atrás, ya que marcas de lujo como Valentino nos han hecho desear comprar calzado terminado en punta con lazos en el empeine, y otras más asumibles, como Zara, han incluido en su catálogo opciones de tacón que prometen acompañarnos en cualquier celebración. Incluso, ahora que la ropa interior se está consagrando en los atuendos más casual, las camisetas que incorporan lacitos en el escote ya están empezando a ser también algunas de las más vistas. El aumento de sus búsquedas online no nos sorprende, aunque sí que nos llama la atención saber que todas ellas los lazos de crochet parecen entrar en el juego del vestir entre adultos. Porque, aunque resulta evidente decir que los lazos nos recuerdan a nuestra infancia, poca duda hay en decir que los más lo hacen son, sobre todo, los de crochet.

Aún todavía sin saber bien cómo los llevaremos, queda claro que la industria del textil vuelve a traernos de vuelta el ornamento que más detestábamos cuando éramos niñas. Si dicen que del amor al odio solo hay un paso, puede que ahora comprobemos que del odio al amor también.