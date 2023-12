Carlota Casiraghi estrena un traje de chaqueta de 'tweed' en un exclusivo desfile de moda en Manchester

Una temporada más somos testigos de la gran alianza que han creado la moda y la realeza, en este caso hablamos de Carlota Casiraghi y su estrecha relación con una lengendaria casa de costura que nos deja imágenes inolvidables. Considerada una de las royals más importantes del siglo, no hay ocasión en la que su impecable vestuario no protagonice los titulares internacionales y esta semana previa a las vacaciones de Navidad, ha abandonado Mónaco para presenciar uno de los desfiles más esperados de la temporada que ha tenido lugar en Inglaterra.

No hay Fashion Week que la nieta de la recordada actriz y princesa Grace Kelly no aparezca en los front row, y no nos extraña porque además de tener pasión por la industria desde que era adolescente, ¡es embajadora de Chanel! Marca que firma su sofisticado traje de tweed que demuestra cómo las lentejuelas metalizadas es la pincelada estrella para conseguir un look navideño que podrá seguir llevando en los próximos meses de invierno. ¿Dónde lo ha estrenado? Como mencionábamos al inicio, ha viajado hasta la ciudad de Manchester para disfrutar del la colección Metiers D'Art 2024 que la directora creativa de la maison parisina, Virgine Viard, ha presentado bajo la lluvia.

El look de Carlota Casiraghi

Ha vuelto a brillar, casi literalmente, enfundada en el uniforme que adoran las prescriptoras de moda y que Carlota Casiraghi ha hecho de él, un auténtico hito en su armario real. Este cómodo tres piezas bañado de pequeñas pailettes de colores y detalles en blanco como los botones joya en forma de flores de nácar, ha sido su elección, ¡y nos encanta! Compuesto por una chaqueta entallada, top con cuello cerrado y pantalón ligeramente ceñido y de corte cropped con botones en contraste situados en los laterales del bajo, se trata de una propuesta que vimos por primera vez subirse a la tarima durante el desfile Alta Costura Otoño/Invierno 2023.

La de Mónaco es todo un icono de estilo, allá a donde va marca el paso con sus inspiradores estilismos de invitada. Así que si no sabes qué ponerte en tu próxima cena de Navidad, haz como ella y apuesta por un total look especial y calentito, ¡triunfarás! Cada temporada que pasa, son más las aristócratas que como ella participan en estas exclusivas citas que reúnen a los rostros más importantes del sector para conocer de primera mano las novedades que se suben al catwalk. ¿Comenzará Carlota el 2024 con algún proyecto de moda nuevo? ¡Estaremos al tanto!