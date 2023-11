Gabriella de Mónaco, una 'mini Charlene' de 8 años con tocado y ¡sus primeros tacones! La hija de los príncipes Alberto y Charlene ha sorprendido en el Día Nacional del principado con un sofisticado look a juego con su madre

Hoy se celebra el Día Nacional de Mónaco, una fecha muy especial para el príncipe Alberto, quien ha presidido, un año más, los festejos con motivo de este día. Junto a él han estado, como es habitual, su mujer, la princesa Charlene, y sus hijos Gabriella y Jacques. Los pequeños, que ya tienen 8 años, han vuelto a acaparar todas las miradas gracias a su simpatía, su desparpajo ¡y sus looks! Mientras que Jacques ha vuelto a lucir una versión en miniatura el uniforme de los Carabiniers du Prince, unidad militar que fue fundada en 1817 y trabaja en el Palacio, su hermana ha versionado el look de su madre.

Conexión madre-hija

Para este evento, Charlene lo ha apostado todo al rojo con un 'total look' que no ha pasado desapercibido, protagonizado por un abrigo de cuello envolvente y corte midi que se entalla a la cintura, diseño que incorpora dos hileras de grandes botones forrados en el mismo tejido. Exactamente el mismo modelo ha sido el que ha lucido su hija, Gabriella, pero, en su caso, en tono azul marino y algo más corto para que fuera más cómoda. Madre e hija no solo han coincidido con este abrigo, sino que también han lucido el mismo tocado, una pieza tipo casquete forrada en el mismo tejido de paño que se adapta a la forma de la cabeza y cae ladeada.

Sus primeros tacones

Además de esta conexión entre ambas, también han generado muchos comentarios los zapatos de la niña, quien, evidentemente, no ha llevado las botas de aguja de su madre pero sí ha lucido sus primeros tacones. La Princesa ha optado por un par de estilo Mary Jane de piel brillante, puntera redondeada, tira en el empeine y un tacón discreto y ancho. Para rematar, ha llevado unos guantes de cuero negros y medias en el mismo color. También ha llamado la atención su peinado, puesto que ha recogido su melenita en un moño bajo muy elegante.

