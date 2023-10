La princesa de Gales reafirma su tendencia de otoño favorita y rescata los pendientes 'Rosalía' Kate Middleton no se separa de sus conjuntos de traje desde que regresó de sus vacaciones

Los príncipes de Gales han pasado este martes por la localidad de Cardiff en el marco del 75º aniversario de la llegada del transatlántico HMT Empire Windrush, originalmente MV Monte Rosa, al Reino Unido, y no ha habido sorpresa en lo que respecta al look de Kate. Siguiendo el patrón que conecta a todos sus estilismos de las primeras semanas del otoño, se ha decantado por otro de sus trajes de chaqueta y pantalón, pero no se trata de uno de sus ejemplares virales de Zara sino que, esta vez, ha rescatado un ensamblaje de sofisticada raya diplomática en azul marino.

La colección de trajes de otoño de la princesa de Gales

La raya diplomática, motivo originalmente propio del guardarropas masculino, se incorporó progresivamente al vestuario de las mujeres y de sopetón en nuestros estilismos de calle, pues antes estaba reservado únicamente para eventos de traje y ambientes de trabajo. Su capacidad de estilizar la figura al instante, gracias a las pequeñas líneas que recorren de arriba a abajo la prenda, lo hace candidato perfecto para un look de trabajo, e incluso de cena, de lo más elegante.

Este traje de inspiración naval, de la firma Holland Cooper, se compone de una blazer estructurada de botonadura doble y metálica en baño dorado junto con un pantalón de tiro alto y corte recto a juego. Como suele hacer con el resto de sus tándems de sastrería, lo ha combinado con un top básico.

Detalles para estilizar la figura

El que luce este martes es un body blanco, también de Holland Cooper (199 euros), con mangas largas y cuello de solapas en forma de 'V'. Este es otro de los elementos del look que cumplen con estilizar al máximo la figura de la Princesa, ya que este tipo de escotes alargan la apariencia del torso a simple vista. Aun así, sabemos lo mucho que a Kate le fascina un buen zapato de tacón, de modo que ha querido realzar este efecto de rascacielos echando mano de sus salones de ante azul marino, de Gianvito Rossi (630 euros).

En línea con los adornos dorados que decoran su chaqueta, así como los puños de su blusa, la princesa de Gales ha escogido complementar este clásico estilismo un par de pendientes. Se trata de los pendientes de aro The Rosalía, de la asequible firma Shyla London , que están realizados en plata de ley con baño de oro de 22 quilates y perlas de agua dulce, aunque también puedes adquirir en su web las versiones de lapislázuli, jaspe y malaquita.