La princesa de Gales acierta con un nuevo vestido cítrico de 600 euros y sus pendientes 'coliflor'

Una conocida pasión de la princesa de Gales es el tenis, de modo que siempre hace hueco en su apretada agenda para asistir a las jornadas del torneo de Wimbledon. Es una de las pocas citas con el deporte en las que Kate no viste de zapatillas, pues se limita a disfrutar del juego desde las gradas, enfundada en preciosos vestidos de estética vintage. Desde 2011, esta ha sido su tradición en el grand slam británico: looks de lunares con perlas, llamativos lazos, faldas plisadas, bordados de flores... ¡Es la mejor vestida de las espectadoras! Llegada la final femenina de esta última edición, Kate ha confirmado todas nuestras predicciones con un nuevo vestido verde estilo años 50.

El femenino vestido verde lima de Kate en Wimbledon

La última compra de Kate es este vestido midi verde limón, de Self-Portrait, que resulta ideal para fiestas en el jardín, almuerzos al aire libre o citas distendidas de tipo cóctel, como la final femenina de Wimbledon que ha tenido lugar esta tarde. Se trata de un diseño de dos piezas que se compone de una camisa entallada de fino punto bouclé, ceñida a la cintura con un cinturón del mismo color, y una falda acampanada de gasa plisada. Puedes encontrarlo disponible en todas las tallas en la web de la firma por 615 euros.

Marca su cintura con la silueta New Look

El sello detrás de esta pieza es uno de los preferidos de la Princesa por sus diseños ultrafemeninos que recuerdan a la silueta New Look que ideó Christian Dior en los años 50 para resaltar la cintura y crear un efecto de reloj de arena sobre la figura. Hace unas pocas semanas, en la reapertura de la National Portrait Gallery en Londres, Kate reafirmó su idilio con los looks de inspiración vintage de Self-Portrait con una versión bicolor de este sofisticado concepto. Pero no era la primera vez que lo hacía porque tiene hasta tres modelos extremadamente similares en crudo, rosa palo y verde oscuro.

A contraste sobre uno de los bolsillos frontales del traje, Kate ha llevado el broche de lazo de Wimbledon que también le vimos la pasada semana, cuando acudió a su primer partido de esta edición del torneo. Casualmente, aquel día también vistió de verda con un bonito traje ochentero de falda plisada que guardia cierto parecido con su elección de esta tarde.

En cuanto a los accesorios, ha optado en esta ocasión por la sencillez de un bolso de hombro realizado en ante beige con asa de cadena, de Emmy London, a juego con unos salones clásicos destalonados, de Gianvito Rossi.

Vuelven los pendientes 'coliflor' de Kate

Gracias a su hermoso peinado semirracogido de de suaves ondas de agua, hemos podido echar un vistazo a sus preciosos pendientes de perlas, un modelo que hemos podido reconocer de inmediato porque lo escogió para otra celebración especial: el bautizo del príncipe Louis, su hijo menor, en el verano de 2018. Obra de Cassandra Goad, estos pendientes están hechos con perlas de 18 quilates con tachuelas de diamantes e inspirados en la floración de la coliflor en los puestos de los mercados.