Zeina de Jordania, la princesa que se inspiró en el look más polémico de Meghan Markle La extenista olímpica y mujer del príncipe Rashid bin Hassan lució un vestido azul con capa que le vimos a la duquesa de Sussex en su última gira por Reino Unido

Las bodas reales son siempre una buena excusa para adentrarnos en los armarios de las mujeres más elegantes de las monarquías extranjeras que, por una u otra razón, no tenemos la oportunidad de ver con la misma frecuencia que a doña Letizia, Kate Middleton o Máxima de Países Bajos. Es por ello que aprovechamos al máximo el enlace los príncipes Hussein y Rajwa de Jordania, en Amman, donde se congregaron este jueves aristócratas del mundo entero con sus mejores galas. Entre ellas, no obstante, una llamó nuestra atención por su look de invitada ¡con guiño a Meghan Markle!

VER GALERÍA

- Las anécdotas de moda más curiosas vistas en la boda de Hussein de Jordania

El vestido con capa frontal de la princesa Zeina de Jordana

La duquesa de Sussex no estuvo presente en la ceremonia, pero sí el recuerdo de uno de sus looks de alfombra roja más elogiados. La princesa Zeina de Jordania, extenista olímpica y mujer del príncipe Rashid bin Hassan, primo del rey Abdalá II, escogió para la ceremonia un precioso vestido azul cielo de cuello cisne y corte recto, ajustado a su tonificada figura de atleta, con una capa corta que reposa sobre el escote. En la parte posterior, presenta un delicado detalle de drapeado que simula la continuación de la capa.

VER GALERÍA

Es una creación de Safiyaa (1.280 euros), sello de invitadas popular entre las mujeres de la realeza, pero solo se vende al público en las tonalidades de rojo, negro, marfil, verde jade o lavanda, de modo que nos encontramos con uno más de los muchos diseños hechos a medida (y modificados) para la celebración. Bautizada como Kalika, esta pieza de alta costura sigue la filosofía de la firma, que busca desarrollar diseños atemporales que celebren la feminidad.

Si su versión de color rojo te suena de algo, sin embargo, es porque se trata del modelo best seller de Safiyaa, y todo gracias a la noche en la que Meghan Markle, cuando aún sostenía compromisos en Reino Unido, desfiló la red carpet del mítico Royal Albert Hall enfundada en este mismo vestido.

VER GALERÍA

De cuando Meghan Markle dijo 'adiós' a Reino Unido

Fue durante su gira de despedida, en marzo de 2020, cuando la duquesa de Sussex lanzó un mensaje al mundo como 'la mujer de rojo', al asistir al Festival de Música de Mountbatten con este vestido escarlata de Safiyaa, en conjunto con unos salones de ante rojo, de Aquazzura. Tan solo días después del evento, los duques de Sussex renunciarían a sus labores como miembro sénior de la Familia Real Británica, poniendo rumbo a Canadá y, después, a Estados Unidos, donde residen actualmente.