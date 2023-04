Doña Letizia repite traje y luce un anillo muy significativo en su regreso televisivo

En la vorágine televisiva en la que vivimos, no es nada fácil que un programa de televisión llegue a cumplir medio siglo en antena y por eso, la noche de anoche fue realmente especial para quienes forman, o han formado parte de Informe Semanal, incluida la reina Letizia. Porque aunque ella solo trabajó en el espacio televisivo durante una sustitución de verano, no ha querido faltar a esta cita tan especial y ha vuelto a aparecer en la pantalla para, como ella misma ha dicho, "agradecer sumándome a la felicitación a todos los profesionales que durante 50 años nos han ayudado a comprender el mundo". Así, para lanzar este mensaje a los espectadores, doña Letizia ha apostado por un look sobrio, pero muy favorecedor que ya ha lucido en otras ocasiones.

Se trata de un traje tipo sastre en color rojo con pernera recta y chaqueta de doble botonadura frontal y triple en la zona de los puños, firmado por Carolina Herrera para su colección Pre-Fall 2019, con el que ya pudimos ver a la reina Letizia hace unas semanas en una de las Audiencias celebradas en el Palacio de la Zarzuela. Un look exactamente igual al que ha llevado para este aniversario televisivo, ya que también decidió combinar el traje con una camiseta blanca lencera con encaje en el escote. Un estilismo perfecto para este tipo de ocasión, con el que parece coindicir con el resto de royals europeas, quienes también se han decantado últimamente en sus apariciones públicas.

Un anillo con un mensaje especial

Parece que durante este pequeño discurso de agradecimiento, la reina Letizia no quiso dejar nada al azar y además de repetir look, pareció lanzar un mensaje a través de sus joyas. En concreto de su anillo, una pieza de oro colocada en su dedo índice izquierdo, que también llevó durante el desfile de la Pascua Militar y al que parece recurrir en las citas más importantes. Y quizá no sea casualidad, ya que la pieza tiene una inscripción muy significativa en su parte exterior grabada en italiano: "Amor che tutto move" ("El amor todo lo mueve"). La sortija pertenece a la firma Coreterno, y cuenta además con un detalle especial, una flor de lis, símbolo del escudo de la dinastía Borbón.

