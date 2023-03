Jeremy Scott se va de Moschino con un legado de moda 'pop' e innovadoras colaboraciones

Después de una década al frente de Moschino, el diseñador Jeremy Scott anunció este lunes que se despide del cargo de director creativo de la firma de lujo milanesa, a la cual se unió a finales de 2013. Su trayectoria es, en retrospectiva, una de sucesivos éxitos, ya que consiguió dar una nueva vida a esta icónica marca con sus satíricas creaciones, que toman como inspiración los recursos gráficos del pop art, la cultura de masas del siglo XXI y la idiosincrasia estadounidense. Su alianza con McDonald's, sus musas, su inmersión en el metaverso... Hacemos recuento del legado del modisto.

VER GALERÍA

- El vestido 'hot dog' y otras innovaciones de Moschino que se han hecho virales

El fin de una era: Jeremy Scott se va de Moschino

"Después de 10 años hoy anuncio que dejaré Moschino. Disfruté creando diseños que vivirán para siempre 💘 Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que recibí durante esta pasada década 🙏🏽", escribió el modisto en sus redes sociales, confirmando su salida de la firma. Por suerte, esto no será lo último que veamos de él: "Al cerrar este capítulo me encuentro lleno de emoción y expectación ¡Y no puedo esperar para compartir con todos vosotros lo que tengo preparado para el futuro!", reza el fin del comunicado.

Ante la impactante noticia, los pesos pesados de la industria no dudaron en hacer público su apoyo incondicional al diseñador. "Un viaje tan increíble. Te amo tanto tanto tanto!!!!! No puedo esperar a ver el próximo capítulo que viene para ti ❤️" - comentó la actriz Madelaine Petsch, mientras que la cantante Rita Ora, íntima amiga de Scott, escribió: "¡Has transformado la marca y no puedo esperar al próximo capítulo! Jeremy por siempre".

VER GALERÍA

- La fusión del arte surrealista español con la estética punk inspira a Moschino

Naomi Campbell, Bella Hadid, Vanessa Hudgens, Elle Fanning y Sebastián Yatra fueron tan solo algunas de las celebrities que aprovecharon el momento para felicitar al diseñador por este cambio de rumbo, inundando a su vez la sección de comentarios con cientos de corazones rojos: "Con ganas de tu próxima etapa❤️❤️❤️", dijo la supermodelo británica. Y es que no puede ser para menos si consideramos la colosal contribución del estadounidense a la moda de lujo desde que llegó a la dirección creativa de Moschino.

VER GALERÍA

La moda 'pop' de Moschino

Desde que asumió el cargo, en octubre de 2013, Scott se propusó continuar el legado de Franco Moschino, fundador de la firma milanesa que creó inicialmente en 1983 a modo de sátira de la propia industria de la moda. Sus colecciones inspiradas en el arte 'pop' ironizaban sobre el consumismo salvaje, haciendo referencias directas a sus competidores. Jamás olvidaremos su versión cheap chic de las chaquetas de tweed de Chanel o la vez que estampó en una camiseta la pantalla de un televisor que sintonizaba "Channel Nº5".

VER GALERÍA

- Con música de Rosalía y lleno de referencias a Picasso: el desfile más español de Moschino

El italiano se consideraba a sí mismo un observador de su tiempo, así que la tarea de encontrar a un diseñador que estuviese dispuesto a adoptar el mismo tono paródico de Franco Moschino, generando ganancias para la empresa en paralelo, no era nada fácil. Sin embargo, Jeremy Scott demostró rápidamente ser el indicado para cumplir con este rol, convirtiendo a la marca en una de las más influyentes del panorama del lujo sin sucumbir al imperio de los básicos de armario cápsula.

VER GALERÍA

El legado de un diseñador con visión de futuro

Bob Esponja, Cruella de Vil, la muñeca Barbie, la reina María Antonieta, el cubismo de Picasso, la comida chatarra típica de Estados Unidos e incluso la iconografía de McDonald's fueron solo algunos de los referentes que nutrieron las creaciones de Jeremy Scott en su etapa al frente de Moschino. Con ellas, consiguió revitalizar el lenguaje creativo de Franco Moschino más de 20 años después de su muerte con unos códigos cimentados en el pop art estadounidense, los efectos del capitalismo y la cultura de masas.

VER GALERÍA

- Vestir de lujo a tu 'avatar', la tendencia del metaverso que suma miles de clientes a la moda

Al igual que el empresario italiano, Scott puede considerarse un visionario, pues no solo fue capaz de plasmar el zeitgeist de nuestra era en sus colecciones sino que, además, expandió las fronteras de la firma al mundo virtual mucho antes de otras grandes casas de moda siquiera pensasen en la ideal del metaverso. En 2019, Moschino lanzó una colaboración limitada con el videojuego de Los Sims que consistió en una selección de prendas icónicas de sus archivos.

VER GALERÍA

En un comunicado de prensa, Massimo Ferretti, presidente de Aeffe S.p.A, propietaria de Moschino, expresó: “Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con la fuerza creativa que es Jeremy Scott. Me gustaría darle las gracias por sus 10 años de compromiso con el legado de la casa de Franco Moschino y por marcar el comienzo de una visión distinta y alegre que siempre será parte de la historia de Moschino”. Se desconoce aún quién tomará las riendas de la firma a partir de la próxima temporada.