Ana de Armas bate un récord en ¡HOLA! con su vestido de los Globos de Oro

El pasado 10 de enero, hace justo una semana, tuvo lugar la entrega de los Globos de Oro en Los Ángeles, una glamurosa gala que, cada año, sirve para dar el pistoletazo de salida a la temporada de premios de Hollywood. Por su alfombra roja desfilaron numerosas estrellas del séptimo arte con sus looks más impactantes, y desde ¡HOLA!, además de analizarlos al detalle, quisimos saber cuál era vuestro preferido. Para eso, creamos una votación y hoy, siete días después, queda claro que Ana de Armas fue la absoluta triunfadora de la noche hasta el punto de conseguir batir todos los récords en nuestra web.

Ana de Armas arrasa con su elección

La actriz cubana no se llevó a casa el galardón al que estaba nominada por su trabajo en Blonde, pero sí que consiguió ser una de las protagonistas de la velada gracias a un look que, desde el primer momento, no dejó indiferente a nadie. Escogió un arquitectónico vestido negro de Louis Vuitton con escote palabra de honor en clave cuadrada y cuerpo estilo corsé para realzar la figura. El toque diferente lo aportaban las lentejuelas con efecto 3D que creaban un patrón geométrico estilo columna hasta el suelo, superponiéndose a una falda larga plisada confeccionada en un tejido ligero de color negro. Completó con joyas de diamantes y esmeraldas, así como un look de belleza muy natural en el que destacaba sus grandes ojos verdes mediante un potente delineado negro.

En la votación que lanzamos hace justo una semana, la pregunta era sencilla: ¿cuál es el mejor look de los Globos de Oro? Cada año, repetimos esta cuestión en las grandes galas nacionales e internacionales, pero nunca lo habíais tenido tan claro. Normalmente el podio suele estar bastante reñido, pero en esta ocasión Ana ha logrado obtener el 40% de los votos, es decir, cinco veces más que Jessica Chastain, la siguiente en el ránking.

Segunda posición para el vestido 'tela de araña' de Jessica Chastain

La actriz de La noche más oscura se ha hecho con la medalla de plata, aunque, eso sí, queda lejos de la de oro con un 8% de los clicks. En su caso, brilló con luz propia gracias a un espectacular diseño de Oscar de la Renta que se fundía sobre su piel, una creación de tul con escote media luna decorada mediante un entramado de pedrería que crea un original efecto 'tela de araña'. Optó por unos peeptoes de plataforma brillante, anillos de diamantes y recogió su melena en un moño pulido que despejaba su rostro. En cuanto al maquillaje, obra de Kristofer Buckle para Charlotte Tilbury, se decantó por los tonos cobrizos que tanto le gustan y favorecen.

Muy igualada con Jessica, también con un 8% de los votos, está Lily James, quien sorprendió con un voluminoso vestido rojo que dista mucho de las elecciones de princesa que lucía en su etapa como Cenicienta. Se trataba de una creación de Atelier Versace con cuerpo corsé, detalles cut out, falda columna y sobrefalda XXL adornada con grandes volantes. Completó con un sofisticado combo de peinado y maquillaje, este último a cargo de Nina Park para Charlotte Tilbury.