Sofía Palazuelo presenta a su bebé con un look español y guiño a Diana de Gales La duquesa de Huéscar ha apostado por la moda nacional en su primer encuentro con la prensa tras dar a luz a su segunda hija

Los duques de Huéscar han presentado este viernes por la tarde a la nueva integrante de la familia, su segunda hija, en los jardines del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Los ahora padres de Rosario y Sofía han posado sonrientes para los fotógrafos con la recién nacida en brazos, cubierta por una mantita de flores que apenas nos ha dejado ver a la criatura. Si bien lo más seguro es que tengamos que esperar a su bautizo para conocerla formalmente, sí pudimos indagar en el estilismo made in Spain que Sofía Palazuelo ha escogido para esta primera estampa familiar, un acierto de plena comodidad sobre el cual no faltan anécdotas.

El primer look de Sofía Palazuelo con su hija Sofía en brazos

Al igual que en la presentación pública de su primera bebé, Rosario, cuando se decantó por un vaporoso vestido blanco, la duquesa de Huéscar ha apostado especialmente por la comodidad, tomando en cuenta que hace apenas un par de días había dado a luz y su cuerpo, como es de esperar, aún no se encuentra preparado para enfundarse en diseños ajustados, adornados o estructurados. A pesar de ello, ha mantenido la estética sofisticada que la caracteriza sin empeñar mucho esfuerzo, gracias a tan solo tres piezas, de las cuales dos podemos confirmar que fueron confeccionadas en España.

Moda española con un guiño a la princesa Diana

Sofía Palazuelo ha seleccionado para este primer posado con su pequeña Sofía una delicada camisa blanca con mangas abullonadas, puños anchos, cuello plisado de tipo victoriano y lazada del mismo tejido de algodón. Bautizada bajo el nombre de Diana, la blusa lleva la firma de Muy Castiñeira, operativa desde un pequeño taller en Galicia que autodefine sus productos de inspiración vintage como fashion made very slowly. Disponible en la web de EsFascinante, puedes encontrarla rebajada de 149 a 134,10 euros.

Una blusa de este estilo, clásica y a la vez tan llamativa, necesita poco más para constituir un look de diez, así que la duquesa de Huéscar la ha conjuntado con unos pantalones acampanados de pana de algodón natural en color marrón, diseñados por Kolonaki (142 euros en EsFascinante), un sello made in Spain que también se nutre de la moda vintage para confeccionar sus creaciones. Como toque final, se ha protegido del frío invernal con una chaqueta de paño crudo con estampado pata de gallo en tonalidades de marrón, coordinada con el resto del look.

La tendencia ochentera que debemos a Diana de Gales

A falta de joyería potente, dadas las circunstancias, no pudimos evitar fijarnos en el evidente guiño que, con su estilismo, Sofía Palazuelo hace a otra estilosísima royal: la princesa Diana de Gales. El nombre que lleva la blusa made in Spain de la Duquesa es todo menos casual, ya que se trata de un diseño que la madre de Guillermo y Harry llevó incontables veces y fijó como tendencia de moda en la década de los ochenta. Es por ella que, a día de hoy, estas camisas de cuellos especiales, con lazos y pliegues, se combinan con vaqueros, pantalones de traje o faldas de fiesta, pues su poder para aportar sofisticación a un conjunto resulta incomparable.

Desde antes de incorporarse a la Familia Real Británica, el armario de la joven aristócrata estaba repleto de blusas y vestidos dotados con mangas abullonadas, cuellos fantasía y lazadas en la zona del escote. Estos detalles se consolidaron en los años ochenta como imprescindibles para la Princesa e incluso lució un ejemplar similar el día de su hipermediático compromiso con el príncipe Carlos.

En esta época, Diana de Gales todavía se mostraba tímida ante la prensa, pero su estilo señorial rápidamente marcó la pauta en Inglaterra como si de una influencer moderna se tratara y, poco después, el uso cotidiano de las llamadas camisas pussybow se difundió al resto del mundo como símbolo de feminidad y elegancia.

