Sofia de Suecia arriesga con un vestido de gala en pana que recuerda a Kate Middleton

Ayer por la noche, el Palacio Real de Estocolmo acogió una cena de gala a los miembros del Parlamento sueco. Un evento en el que no faltó parte de la familia real de Suecia. Entre las presentes, pudimos ver a la princesa Victoria que recuperó un vestido de lentejuelas en color lila y voluminosas mangas abullonadas, de By Manila. La hija mayor de los reyes Carlos Gustavo y Silvia estaba deslumbrante, pero, sin duda, podríamos decir que su cuñada, Sofia, logró robarle el protagonismo en términos de moda. Y es que la esposa del príncipe Carlos Felipe eligió un modelo de estreno que, curiosamente, conectaba con Kate Middleton… ¡y con Hollywood!

Una innovadora elección en pana

Por un lado, el diseño de Sofia de Suecia llama la atención por el género en que está confeccionado. Y es que aún tratándose de un evento de noche y con etiqueta de gala, la Princesa se decanta por la pana, material más propio de prendas más informales y de diario.

Coordina su imagen a través de los tonos verdes

Por otro lado, la esposa de Carlos Felipe capta toda la atención por decantarse por un modelo en potente color verde con cuello a la caja, mangas al codo con volantes y falda recta también con detalle ondulado en el bajo. Esta creación, el vestido The Courduroy Festival de The Vampire’s Wife (938,95 euros), es una pieza de estreno que no habíamos visto antes en Sofia de Suecia. Jugando con la gama cromática de las tonalidades verdosas, lo complementa con un clutch en satén al tono, el Taiga de Christian Louboutin; y los salones Elsa de ante, de Stinaa.J.

Su conexión con Kate Middleton

El 3 de marzo de 2020 en Irlanda, Kate Middleton estrenaba el modelo Falconetti de The Vampire’s Wife. Un diseño que por su patrón es prácticamente igual al que lució ayer Sofia de Suecia. Sin embargo, el que de la actual princesa de Gales estaba confeccionado en un acabado metalizado y mostraba las mangas semitransparentes. Curiosamente, versiones muy similares de este vestido también se han podido ver en Hollywood, concretamente, en actrices como Elisabeth Moss, Amber Heard, Kristen Dunst o Natalie Portman.

