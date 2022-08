El inesperado look de la Reina con 'minishorts' y alpargatas planas Doña Letizia participa en un paseo sorpresa por el centro de Palma junto al Rey y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Parecía que el pasado domingo los actos de la Familia Real en Palma de Mallorca habían terminado. Ese día, la Reina junto a doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía salían a cenar a un conocido restaurante de la ciudad, además de visitar un mercadillo de productos de artesanía. Sin embargo, y de forma inesperada, los Reyes junto a sus hijas han paseado este miércoles por las calles del centro de Palma, lo que ha supuesto toda una sorpresa para todos los allí presentes. Además, para la ocasión, doña Letizia ha apostado por una prenda inusual en ella, unos minishorts con los que presume de piernas tonificadas y que le estilizan al máximo, a pesar de elegir unas alpargatas totalmente planas.

Aunque sí tiene una amplia colección de minifaldas y minivestidos, no es habitual ver a la Reina con shorts. Sin embargo, no es la primera vez que opta por esta prenda, pues unas bermudas cortas fueron su elección también para participar en un acto inesperado en Palma durante el verano de 2018, otro paseo y visita a un mercado. Las que lleva en este miércoles, 10 de agosto de 2022, tienen guiño marinero pues son blancas con finas rayas en tono azul. Se trata de una prenda de la marca Pimkie con el bajo vuelto y muy estilosa, pues se acompaña de un cinturón forrado a juego que permite definir al gusto la silueta, que - por si no fuera lo suficientemente llamativa- pudo comprar por apenas 10 euros cuando esta se encontraba a la venta.

Para acompañar a sus nuevos shorts de guiño marinero, doña Letizia los combina de forma acertada con una blusa blanca, un básico de Hugo Boss que no es nuevo y que presenta bolsillos de plastrón en el pecho. Ella luce esta creación con las mangas remangadas como detalle más juvenil y desenfadado. Además, así puede soportar mejor el calor que se registra en la ciudad. Como complementos, no ha dudado en volver a llevar un nuevo bolso en el tradicional Ikat mallorquín o tela de Lenguas, de Feel Mallorca (69 euros). Asímismo, y buscando la comodidad, apuesta por calzarse unas alpargatas. Sin embargo, de optar por un modelo con cuña, prefiere uno con suela plana (también de Hugo Boss, 130 euros). En esta ocasión, prescinde de pendientes, así como de su anillo de Karen Hallam; y luce sobre la cabeza unas gafas de sol.