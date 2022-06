El look que luce Kate en su último retrato oficial, un diseño que triunfó en Hollywood Una obra de arte en la que aparecen pintados los duques de Cambridge rescata uno de sus vestidos más anecdóticos

En la mañana de ayer jueves 23 de junio, los duques de Cambridge acudieron al Fitzwilliam Museum de la universidad de Cambridge. Una cita en la que Kate Middleton apostó por un vestido con estampado de microflores (modelo Madison de L.K. Benett) que nunca antes le habíamos visto en un acto oficial, pero que sí que lo había llevado en privado. Sin embargo, no fue el único look que vimos de ella en esta jornada. Y es que en este acto pudieron admirar su primer retrato oficial conjunto, una pintura que es obra del artista Jamie Coret y está expuesta en este centro artístico. En ella, la Duquesa luce una de sus elecciones de moda más anecdóticas.

VER GALERÍA

El vestido Falconetti

En el retrato oficial, Kate Middleton luce el vestido Falconetti de The Vampire’s Wife (1.400 euros). En chifón metalizado de color verde esmeralda, se trata de un diseño que presenta cuello a la caja, cintura entallada y manga tres cuartos que se que remata con volantes a juego con el bajo de la falda. En un acto oficial, la duquesa de Cambridge lo llevó el 3 de marzo de 2020 durante su tour por Irlanda. En concreto, se lo vimos en una recepción organizada por el embajador británico en Irlanda en el Guinness Storehouse’s Gravity Bar de Dublín.

VER GALERÍA

Su anecdótica conexión con Beatriz de York

Nada más ver a Kate en este acto dublinés, su look se hizo viral. Y es que, además de estar radiante y lucir uno de los colores que más le favorecen, esta creación guardaba mucha similitud con un vestido verde que lució previamente su prima Beatriz de York, en concreto, en la boda de la cantante Ellie Goulding en agosto de 2019. A pesar de ser prácticamente iguales, el de la hija mayor de Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson era el modelo Veneration de The Vampire’s Wife y presenta más marcados los volantes y se acompaña de una cinta al tono en la cintura.

VER GALERÍA

Un diseño que había gustado en Hollywood

Sin embargo, esta primera curiosidad con relación al look de Beatriz de York, pronto salieron nuevos datos anecdóticos sobre este vestido. Y es que el modelo Falconetti de The Vampire's Wife gustó en Hollywood y lo habían lucido previamente dos actrices. Por un lado, y también en color verde esmeralda, Elisabeth Moss, protagonista de El cuento de la criada, lo había llevado el 5 de agosto de 2017 en los Television Critics Association Awards en el The Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. Por otro, y en color negro, se lo habíamos visto a Jennifer Aniston en el programa televisivo de Jimmy Kimmel en diciembre de 2018.

VER GALERÍA