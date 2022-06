Julia Loomis, la socialité que rescató el vestido 'ave fénix' de Rania de Jordania

Puede que su nombre no te suene, pero entre la élite neoyorquina, la cineasta Julia Loomis es toda una it girl. Sus redes sociales las conforman fotografías tan espontáneas como glamourosas, en las que posa al natural con los looks más exclusivos de las pasarelas de Chanel, Saint Laurent, Givenchy o Versace. Se entiende que, cada vez que acude a un evento, encuentra a su disposición un repertorio casi infinito de ejemplares haute couture; entre ellos, un vestido que pasó a la historia hace ocho años gracias a Rania de Jordania, su inesperada musa de estilo en esta ocasión.

Vuelve el vestido 'ave fénix' de Rania de Jordania

Son esporádicas las apariciones públicas de Julia Loomis, pues sus ocupaciones habituales se resumen en fiestas o eventos privados, pero no ha querido faltar a la gala del American Ballet Theatre, celebrada este lunes. Y quién mejor para inspirar su estilismo de lujo que una mujer de la realeza. En la Gala MET del año 2016, Rania de Jordania llevó este romántico vestido de cuerpo transparente, falda de tul negro con cristales y motivo de plumas, firmado por Valentino.

Al igual que la reina jordana, ella recogió su melena castaña en un elaborado recogido con el flequillo peinado hacia un lado, que dejaba ver sus pendientes chandelier de diamantes. En cuanto al calzado, también se decantó por un zapato en color crudo, pero adornado con un broche de brillantes.

Bajo la temática de Manus x Machina: Moda en la era tecnológica, la reina jordana acudió a su primera y única celebración en el museo neoyorquino, para la gala de 2016, con este impresionante vestido de tul negro y plumas doradas, que hace referencia a la idea del ave fénix. Hasta la fecha, este diseño de alta costura se mantiene como su más memorable, de modo que fue imposible no recordarlo cuando Loomis pisó la alfombra roja con un estilismo prácticamente idéntico.