El príncipe Guillermo y su hijo Louis, unidos por un mismo traje de marinero 37 años después

Son contadas las ocasiones especiales en las que podemos ver a los tres hijos de los duques de Cambridge participando en actos públicos, pero las festividades por el 70º aniversario del reinado de Isabel II lo han hecho posible esta mañana, en el tradicional desfile Trooping The Colour. Esta edición, además de ser la primera vez que se suben a un carruaje, ha dejado en evidencia que George, Charlotte y Louis son viva imagen de sus padres. Y no solo lo decimos nosotros: la mejor prueba está en sus looks.

El parecido de niños de los duques de Cambridge con sus padres

Al ser el primogénito de la pareja, es frecuente que al príncipe George se le compare con su padre cada vez que posan juntos frente a las cámaras. Su rubia cabellera, sonrisa protagonista y mirada pícara son algunos de los atributos que lo acercan al príncipe Guillermo, pero esta mañana ha sido su hermano menor el que ha recibido más alusiones al parecido con el heredero al trono, gracias a este adorable traje de marinero que, aunque no lo creías, sí habías visto antes.

Louis y el príncipe Guillermo, unidos por el mismo traje de marinero

Habría que retroceder más de tres décadas para encontrarnos con esta fotografía, capturada en el desfile Trooping The Colour de 1985. Cuando el príncipe Guillermo era aún un niño, a punto de cumplir los tres años, acudió con sus padres y el resto de la familia vestido de marinero. Si la estampa te resulta familiar, está justificado: el príncipe Louis, quien acaba de hacer cuatro años el pasado mes de abril, ha llevado el mismo traje azul esta mañana.

Kate y Charlotte, como dos gotas de agua

Del lado de las chicas tampoco han faltado las anécdotas. A sus siete años, la princesa Charlotte está emulando el elogiado estilo de Kate Middleton con pequeños gestos que solo las seguidoras más devotas habrán percibido. Para su gran reaparición con motivo del Jubileo de Isabel II, la única hija de los duques ha llevado un sencillo pero romántico vestido azul de mangas cortas acampanadas con cuello redondo y detalles de lazos que inmediatamente nos recordó a otros estilismos memorables de su madre.

Inevitable que nos venga a la mente el vestido azul bebé de Emilia Wickstead que Kate estrenó en el torneo de Wimbledon de 2019, un ejemplar que incrementó su larga lista de diseños señoriales, de cintura ceñida y falda acampanada, en esta dulce gama cromática. El azul es el color favorito de la duquesa y las decenas (sí, decenas) de vestidos que posee en cualquiera de sus tonalidades lo demuestran.

No es la primera vez que madre e hija conectan a través de la moda, pues el armario de Kate está repleto de referencias a Diana de Gales y sus tres retoños. Recientemente, por ejemplo, recuperó unos pendientes de su suegra y el vestido-abrigo que llevó al bautizo de Charlotte, muy similar al que ha lucido hoy. No obstante, dada la corta edad de la heredera, rara vez somos testigos del fenómeno contrario; es decir, que esta haga un guiño a su madre.