Marta Ortega escoge el vestido blanco más elegante que hay a la venta en Zara para ir a la hípica

En popelín blanco roto, adornado por motivos bordados con efecto perforado en el mismo tono, cuello mao, manga corta, largo y con bajo asimétrico; así es el vestido de la colección Limited Edition de Zara que Marta Ortega ha escogido para acudir al Longines Global Champion Tour junto a su marido, Carlos Torretta. Podría decirse que se trata de uno de esos vestidos de verano que nunca pasan de moda, e incorpora algunos de los ingredientes más aplaudidos de las colecciones de primavera-verano de Erdem, Bottega Veneta o Elie Saab que lo hacen idóneo para acudir a un torneo de hípica: es fresco sin renunciar a la sofisticación en absoluto. Su elección, tan acertada, confirma que la empresaria es el secreto del éxito de Zara, además de su mejor embajadora.

Al detalle

La viguesa combinó el modelo con bolso marrón de cuero y sandalias planas de Celine a tono. ¿Qué más pedir en un día como ese? Gafas de sol, por supuesto, y un reloj para no perderse el comienzo de las carreras. En la siguiente imagen, puede apreciarse mejor la silueta del vestido: con cinturilla y falda de amplio vuelo, tan favorecedora. Además, se advierte el cierre con cremallera oculta bajo una costura en la espalda. No imaginamos un look más cómodo y bonito para una jornada observando competir a los caballos. ¿Su precio? 99,95 euros.

Su toque personal

Es curioso el modo en que Marta Ortega transfiere su personalidad -discreta, sobria- al diseño, que en la página web de Zara aparece accesorizado con un cinturón estilo fajín de cuero negro, a juego con zapatos de tacón cubiertos de tachuelas. Abiertos, los botones forrados dejan a la vista el escote, configurando otro detalle transformador, casi tanto como el cabello rapado de la modelo. Con estos trucos de estilismo, el vestido pasa de conservador a arriesgado, demostrando la versatilidad del modelo, que ha comenzado a agotarse en los últimos minutos. Así es 'el efecto Marta Ortega'.

