Inspiración sastre y minimalismo: las claves del nuevo estilo de Charlene de Mónaco

La semana pasada, Charlene de Mónaco sorprendía al reaparecer en un acto público tras 15 meses de ausencia a causa de problemas de salud que le hicieron pasar un largo periodo separada de su marido, el príncipe Alberto, y sus hijos, los pequeños Jacques y Gabriella. Precisamente junto a ellos tres se produjo ese esperado regreso de la Princesa, así como la nueva aparición que protagonizó ayer. La Princesa acudió junto a su familia al tradicional torneo de rugby de Santa Devota, cita en la que apostó por un sobrio conjunto que reafirmaba su cambio de estilo, acentuado por un nuevo color y corte de pelo que ya le vimos la semana pasada.

Elegancia atemporal y minimalista

Además de estrenar este icing blonde y un maquillaje ultrasofisticado, también hemos podido apreciar una evolución en el armario de la Princesa, quien ha pasado de lucir estilismos roqueros de lo más llamativo a conjuntos sobrios en clave minimalista. Ayer, por ejemplo, se decantó por un vestido camisero -prenda que adoran otras royals como doña Letizia, Meghan Markle o Máxima de Holanda- confeccionado en un tejido índigo imitando el efecto vaquero, al que sumó un cinturón a tono para potenciar la silueta. A pesar de lo acertado que resulta este diseño midi, siendo un básico de fondo de armario que no pasa de moda, sorprende que Charlene no quisiera aportarle un aire cañero sumándole, por ejemplo, earcuffs, complementos de cuero o tachuelas como ha hecho en numerosas ocasiones anteriores con looks discretos.

Por el contrario, abogó por la sobriedad y completó con unos salones clásicos negros de puntera afilada y tacón alto, a juego con sus inseparables gafas de sol redondas. La imagen sobria de este estilismo, en tono oscuro y de estética sastre, conecta a la perfección con la del que llevó hace poco más de una semana en el que supuso su primer acto oficial en más de un año. Para aquella reaparición, apostó por su firma preferida, Akris, y lució un mono gris de escote en pico y pantalón ancho con aberturas frontales al que añadió chaqueta a juego en el mismo color gris con jaspeado horizontal.

De esta forma, parece que la Princesa deja a un lado -al menos, por ahora- sus rompedoras elecciones de moda anteriores, con prendas y looks de belleza que nunca pasaban desapercibidos. De momento, prefiere la elegancia silenciosa y no acaparar demasiados titulares en su progresivo regreso a la vida pública.