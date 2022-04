El broche de Isabella de Dinamarca guarda detrás una historia muy especial

Es una de las jóvenes princesas que apunta a ser todo un icono de estilo y hoy lo ha demostrado durante su Confirmación, celebrada en la iglesia del Castillo de Fredensborg, junto a la familia real danesa. Isabella ha escogido para la ocasión un look formado por un traje de chaqueta y pantalón de la firma Max Mara, una pieza que pertenece a su madre, la princesa heredera Mary de Dinamarca. Con él ha dejado claro una vez más la conexión de estilo que ambas guardan, apostando por una pieza sofisticada y, sin duda, con un significado muy especial.

VER GALERÍA

- Así ha sido la Confirmación de Isabella de Dinamarca, la primera de una princesa danesa en 61 años

Pero no ha sido la única elección en su vestuario que ha supuesto un pequeño homenaje a las mujeres de su familia. Y es que en su look se ha colado un accesorio que ha logrado captar la atención, no solo por su apariencia, sino por la historia centenaria que esconde detrás. Se trata del broche de diamantes y perlas que ha llevado sobre la solapa de la chaqueta, una pieza única que pertenece a la colección de la Reina y que, en realidad, fue un regalo que esta le hizo a su nieta el día de su bautizo. Una joya que, hasta la fecha, Isabella solo se había puesto en una ocasión, durante el 50 cumpleaños del príncipe Joaquín, en el 2019.

VER GALERÍA

- El efusivo encuentro, lleno de cariño, entre Isabella de Dinamarca y su abuela, la reina Margarita

El broche forma un triángulo adornado con diamantes de diferentes tamaños e incluye un pequeño colgante con una delicada perla de color rosa. Un accesorio que se remonta al siglo XX, puesto que perteneció en primer lugar a su tatarabuela, la Reina Alexandrine, y que ha ido pasando de generación en generación. Su historia se dio a conocer el pasado mes de enero, cuando se inauguró la exposición formada por más de 200 piezas pertenecientes al joyero real. Una exhibición que se puede disfrutar en uno de los palacetes de Amalienborg, donde también se muestra la nota escrita a mano que la Reina Margarita le dio a Isabella en el 2007, cuando solo era un bebé, junto al broche que ha lucido en su Confirmación.

Este broche ha estado guardado durante años en el joyero real hasta que la reina Margarita lo heredó en 1950, quien lo llevó en contadas ocasiones durantes sus primeros años de reinado. Y ahora que pertenece oficialmente a la hija de los príncipes Federico y Mary, es posible que podamos ver esta exclusiva creación más a menudo. Los looks de Isabella de Dinamarca suelen guardar guiños a su madre y a su abuela a menudo, ya sea con sus elecciones de vestuario o complementos. Y para esta ocasión tan especial, de nuevo ha vuelto a demostrarlo.

VER GALERÍA