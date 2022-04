Sofia de Suecia estrena un fabuloso vestido fucsia de volantes y lazos

Anoche tuvo lugar en el Cirkus de Estocolmo la Gala Gay QX organizada por la revista sueca del mismo nombre, cita a la que acudieron como invitados de honor los príncipes Sofia y Carlos Felipe de Suecia. Sin duda, la Princesa se convirtió en una de las protagonistas de la noche gracias a su look, protagonizado por un vestidazo digno de cualquier gran alfombra roja de Hollywood. Aunque en sus actos oficiales estamos acostumbrados a verla con estilismos sencillos y atemporales (aunque no por ello menos acertados), en esta ocasión ha querido marcar la diferencia, y lo ha conseguido, puesto que su elección no ha pasado inadvertida.

El significado que esconte su elección

Al tratarse de un evento con temática LGTBI, la Princesa ha querido dar voz a un diseñador perteneciente al colectivo a la vez que apostaba por la moda de su país, decantándose por el modista Lars Wallin, al que también ha recurrido en numerosas ocasiones su cuñada Victoria. Ha escogido un modelo de su última colección (aunque ha modificado ligeramente el escote), un vaporoso diseño fucsia que, a modo de curiosidad, iba a juego con la flor que llevaba su marido en la solapa del esmoquin.

Un diseño favorecedor no apto para tímidas

Se trata de una espectacular prenda de gasa con cuello halter, mangas puffy semitransparentes, corte a la cintura y falda larga confeccionada a base de volantes muy ligeros y vaporosos que aportan mucho movimiento. Además, agrega una lazada al cuello, detalle ultrafemenino y de tendencia que ya le hemos visto en alguna otra ocasión a Sofia. Aunque en la versión presentada sobre pasarela cuenta también con una abertura frontal en forma de lágrima, ella ha preferido cerrarla.

También ha diferido del peinado que llevaba la modelo, puesto que ha recogido su melena en un moño bajo muy natural que dejaba varios mechones fuera y nos permitía apreciar a la perfección los pendientes, unas curiosas piezas de Clara Fina en forma de nubes brillantes con corazones colgantes a modo de lluvia.

