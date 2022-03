Cuenta atrás para el gran aniversario de Fashion Week Madrid, su 75ª edición

¡Gran aniversario tras las semanas de la moda de Milán y París! Madrid Fashion Week, anteriormente conocida como Pasarela Cibeles, festeja su 75ª edición y lo hará con muchas novedades. De momento, apunta en tu calendario que esta cita con las tendencias de Otoño/Invierno 2022-2023 (a excepción de algunos sellos que apostarán por el see now, buy now) tendrá lugar a partir del martes 8 y hasta domingo 13 de marzo. Y, como ya es habitual, habrá desfiles en los pabellones de Ifema y otros por distintos enclaves de Madrid, tan emblemáticos como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles o el Teatro Reina Victoria. Y como no, también disfrutaremos de varios premios para los mejores. Muchos detalles que hoy se han presentado en rueda de prensa en el recinto Ferial Juan Carlos I, a donde ha acudido varios diseñados, entre los que se encontraba Ágatha Ruiz de la Prada.

-Así fue la 74ª edición de Fashion Week Madrid

Cuatro días de desfiles en Ifema con nuevas incorporaciones

La diseñadora madrileña será la segunda en presentar su colección en la jornada inaugural de los desfiles que se celebran en Ifema, el día 10. Hora y media antes, serán las propuestas de Pedro del Hierro las que inauguren oficialmente esta cita con la moda. Ese mismo jueves, también se podrán conocer las colecciones de Ynésuelves , nueva incorporación a estos desfiles principales, o de Dominnico, en su esperado retorno; así como las de Malne, Pablo Erroz, Pertegaz y Roberto Diz.

El viernes será el turno de descubrir las colecciones de Andrés Sardá, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Roberto Torretta (su último desfile se viralizó con la presencia de Marta Ortega), Teresa Helbig, Jorge Vázquez y Brain & Beast. Por último, el sábado conoceremos las apuestas de Ángel Schlesser, Claro Couture, Fely Campo (otro sello que debuta en estos desfiles principales), Otrura, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite y Redondo Brand (también novedad este año). Y como colofón a este día 12, se entregarán los premios L’Oréal Paris a la mejor colección y mejor modelo.

El domingo se reserva para los jóvenes talentos de la moda en la pasarela Allianz EGO, que también comenzará entregando el premio que lleva su nombre. Y poco a poco iremos conociendo las propuestas de 10 firmas y diseñadores: Rubearth, Guillermo Dècimo, Compte, Alejandre, Juan VG, Emeerree, Nimph, Reparto, Georgiela Studio y Vanda Janda (invitada de la MBFW de Praga). Finalizará el día con el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent, que señalará quién ha sido el mejor del día.

Desfiles OFF

En cuanto a las presentaciones que tendrán lugar fuera de Ifema, es decir, los desfiles OFF, podemos encontrar hasta 12 nombres. De Montenegro a Hoss Intropia, pasando por Roberto Verino, Pilar Dalbat o Ernesto Naranjo. Unas citas con la moda que comenzarán el martes 8 y hasta el domingo 13.