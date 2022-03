Meghan se copia a sí misma y recuerda el icónico look de su primer viaje internacional La duquesa de Sussex apuesta por una combinación de chaqueta y camiseta con la que se siente muy cómoda y no faltó en su primer 'tour' como 'royal'

Ayer desde su residencia en Santa Bárbara (Los Ángeles), el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle han participado en una videollamada sobre el mundo digital en la que han aprovechado para desvelar algunos detalles sobre su actual vida en Estados Unidos tras su desvinculación institucional, física y económicamente del Palacio de Buckingham y la Familia Real británica. Un compromiso online en el que la duquesa de Cambridge ha apostado por una imagen muy natural con su melena suelta con ligeras ondas y un look muy significativo, pues recrea uno de sus icónicos estilismos que marcaron su primer viaje internacional como royal.

En su videollamada de ayer, Meghan Markle apostó por combinar básicos infalibles que no es la primera vez que definen su imagen y que no faltaron en su viaje a Irlanda en julio de 2018, dos meses después de convertirse en royal tras el festejo de su Boda Real con el príncipe Harry y donde protagonizó un maratón de estilo con 6 looks en 48 horas. De este modo, se copia a sí misma al combinar una chaqueta negra de hombros marcados con una camiseta blanca de pronunciado escote redondo. El misterio está en el aire, pues se desconoce si son piezas que ya se encontraban en su amario o son nuevas. De hecho, la similitud con aquella apuesta irlandesa es más que evidente.

El look icónico de Meghan Markle al que recuerda en su jornada de ayer lo llevó el 11 de julio de 2018 durante su último día de actos en Dublín; concretamente, durante la visita a la Gaelic Athletic Association. Marcando un cambio de estilo muy patente con respecto a sus apuestas de moda previas durante este viaje a Irlanda, la duquesa de Sussex lució un traje negro con original chaqueta de estilo cropped que se entallaba estratégicamente a la cintura y unos pantalones pitillo a juego. Una creación de la firma Givenchy, la misma que 2 meses antes le vestía en el día de su boda, que combinaba con un top blanco de pronunciado escote redondeado. Unos salones al tono de alto tacón y una cartera de mano coordinada culminaban su estilismo.

