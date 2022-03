El destino que le espera al histórico vestido de novia de Beatriz de York

Cada vez que una royal se casa, su vestido hace historia. Es tal la relevancia del diseño que elige, que, además de dar la vuelta al mundo, se convierte en toda una inspiración para las futuras novias, quienes toman nota de las tendencias que han conformado el diseño. Pero si hay una mujer de la realeza cuyo look nupcial ha sido icónico por partida doble, esa es Beatriz de York. Contra todo pronóstico, en vez de llevar un modelo diseñado en exclusiva para ella para su boda secreta con Edoardo Mapelli, como hizo su hermana Eugenia o las esposas de sus primos Kate y Meghan, prefirió echar la vista hacia atrás y recuperar un modelo de su abuela, Isabel II. Aquel vestido que la reina de Inglaterra había llevado en 1960 fue el elegido por su nieta. Si bien se sometió a ciertas modificaciones, lo cierto es que consiguió impactar con su look vintage. Y, ya que se trata de un vestido compartido por ambas, el destino que le espera a la creación de Sir Norman Hartnell es muy especial.

VER GALERÍA

El vestido de Beatriz de York: uno de los tesoros que esconde el armario de la Reina

El diseño de tirantes con una silueta inspirada en los miriñaques, es obra del que es uno de los modistas de cabecera de la Reina y fue estrenado hace 60 años. Para darle un giro más moderno, Angela Kelly y Stewart Parvin fueron los encargados de simplificar la forma sustituyendo las enaguas por otras más ligeras o añadir las mangas abullonadas semitransparentes en organza que cambiaron por completo la personalidad de la pieza. Una serie de alteraciones totalmente reversibles y que lograron que Beatriz de York sintiera también suyo aquella creación. Y, como es tradición con el resto de vestidos de novia, no se quedará guardado en el vestidor personal de Isabel II, sino que formará parte de la exposición de looks nupciales del Castillo de Windsor.

VER GALERÍA

De los zapatos a la tiara

Es decir, gracias a la decisión de Beatriz de York, los visitantes podrán ver de cerca ese vestido que tan significativo resulta para ambas. Una suerte idéntica correrá la tiara que escogió para el gran día, ya que fue la misma que lució su abuela en su propia boda y sería ya parte de la colección. Los otros complementos que también tendrán un lugar destacado en la exposición serán los zapatos de tacón de Valentino, la última prueba de que la Princesa está muy comprometida con la moda sostenible, ya que tampoco serían una nueva adquisición. El par ya formaba parte de su armario, ya que fueron los mismos que llevó a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011.

VER GALERÍA

Un ramo como el original

Como otro de los detalles que no pueden faltar en cualquier boda es el ramo, este también tendrá un lugar destacado en la muestra. Pese a que no será el original -si bien las flores no han podido preservarse-, se creará una réplica con flores artificiales de forma que resulte igual al que llevó en su gran día para que no falte uno solo de los detalles una vez se encuentre expuesto. Aunque no será por mucho tiempo, el look nupcial al completo de Beatriz de York se podrá visitar desde el 24 de septiembre hasta el 22 de noviembre como parte de la Royal Collection Trust.

Haz click para ver el documental de Beatriz de York, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!