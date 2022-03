El vestido efecto corsé con el que Rania de Jordania celebró su 50 cumpleaños

Al igual que Máxima de Holanda o doña Letizia, Rania de Jordania es conocida por formar parte de las reinas más originales. Su vestidor es toda una fantasía para las amantes de la moda. Anchuras que parecen imposibles, piezas desestructuradas, originales dobleces que juegan con las formas del cuerpo... Una colección digna de museo que luce en todo tipo de ocasiones. Si hay royals que solo dejan salir su lado más original en las citas de altura, Rania hace todo lo contrario. Para ella, cualquier momento es bueno cuando se trata de sorprender. Una máxima que mantiene incluso el mismo día de su cumpleaños. Para celebrar su entrada a los 50, compartió una fotografía rodeada de los miembros de su familia en la que agradecía las felicitaciones recibidas a la vez que se mostraba contenta por haber podido celebrar la fecha con las personas que más quiere. Pero no fueron sus palabras o la entrañable composición de la Familia Real jordana lo más impactante de la imagen, todas las miradas recayeron en el vestido que escogió.

Rania de Jordania, una reina con un innovador estilo que arrasa a sus 50 años

El diseño de Proenza Schouler, se asemejaba a un vestido camisero clásico, pero tenía ese toque sorprendente que tanto le gusta a Rania. Y es que la cintura de la obra de 1.239,56 euros se convirtió en la zona más llamativa del look debido al patrón, que se ceñía alrededor del talle. Gracias a las pinzas, los plisados en seda quedaban ocultos, creando una improvisada ballena mediante las costuras, que estilizaban la silueta. Este resultado tan similar al que dejaría un corsé, sin necesidad de cinturón o corpiño, es lo que se conoce como 'efecto fit', un corte al que la reina de Jordania es muy aficionada al ser especialmente favorecedor.

Si bien Rania no deja tanto margen a su experimentación con los estampados, el requisito de la innovación en las siluetas es casi imprescindible en cuanto a nuevas adquisiciones se refiere. Al tratarse de un modelo con un detalle tan sorprendente como es el del corte del talle, lo convirtió en el único protagonista llevando el que es uno de sus colores predilectos de la paleta cromática: el blanco. De esta manera, no solo encontró la forma de llevar una tonalidad que es considerada delicada -los matices claros aportan volumen- sin perder la figura. También se aseguró de que toda la atención se la llevara la cintura de avispa.

Cualquier otro vestido blanco aceptaría toda clase de complementos, ya que son modelos que actúan como lienzos dentro de un look. Es más, en otras ocasiones (como fue la recepción a los reyes de Noruega el pasado mes de marzo), hemos podido comprobar cómo utilizaba bolsos o zapatos para sumar puntos de estilo a sus mezclas, tal y como se ve sobre estas líneas. No es el caso de su diseño de cumpleaños. Al tener una forma tan característica, no parece necesitar accesorios. Un 'menos es más' que Rania respetó añadiendo únicamente a la combinación unos discretos pendientes.

