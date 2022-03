Sudadera, zapatillas y su minifalda 'mágica': los básicos de Victoria de Marichalar en un día de amor La hija la infanta Elena ha recuperado una prenda con la que no necesita bolso para su cita con Jorge Bárcenas

Cuando insistimos en que es más importante hacerse con un buen fondo de armario -de esos en los que no pueden faltar los básicos potentes-, que comprarse todas y cada una de las tendencias, lo decimos por algo. Son esas prendas imprescindibles las que podemos llevar una y otra vez en todo tipo de combinaciones, algo muy útil si nuestro objetivo es sacarle el máximo partido a la ropa. Victoria de Marichalar sabe bien de lo que hablamos. La hija de la infanta Elena es toda una experta en crear mezclas recuperando piezas que ya ha lucido de su armario. Este fin de semana, en una cita por Madrid con su pareja Jorge Bárcenas, hemos podido ver el último ejemplo. Para la ocasión, ha reciclado una de sus minifaldas junto a sus sneakers de caña alta, dos elementos que le habíamos visto hace unas semanas pero que ha sabido lucir de una forma completamente distinta en un look con personalidad muy sporty.

Tenemos que admitir que, con las temperaturas que hay ahora mismo en Madrid, se nos hace difícil pensar en crear looks con sudadera. Sin embargo, Victoria nos ha dado la solución para llevar la prenda de manga larga incluso en verano: optar por los colores claros. Es la estrategia de estilo que puso a cabo al apostar por una prenda de Loewe de cuello caja y silueta oversize que llevaba el logo de la firma bordado. Además, al escoger una parte de abajo oscura, que creaba contraste, se aseguró de lucir una de las combinaciones más elegantes de la moda, históricamente hablando, la mezcla de black & white.

Bolsillos, el nuevo bolso

Aunque estábamos habituadas a las faldas de largo intermedio que Victoria reservaba para el verano, una serie de modelos muy elegantes que combinaba con camisas o americanas, no nos sorprende que se haya atrevido con la más mini del armario. Y es que el retorno de la estética de los 90 ha venido acompañada de este tipo de prendas tan cortas. En su caso ha optado por un modelo negro vaquero con el bajo deshilachado. Una pieza que le vimos hace unas semanas que está inspirada en la estética cargo ya que lleva bolsillos en los laterales cosidos por fuera, el acabado perfecto para hacer como la sobrina del don Felipe y dejar el bolso en casa.

El complemento perfecto

Lo que, aparentemente es un look de básicos, se convierte en una mezcla de tendencia gracias al complemento con el que Victoria remató la combinación. Aunque las sandalias de tiras o las alpargatas son algunos de los modelos preferidos por las expertas en moda para esta época del año, ella prefirió darle una pincelada deportiva a la mezcla con unas deportivas blancas. Y es que las sneakers más claras son también las más versátiles, una razón por la que no faltan en el armario de las mejor vestidas como es el caso de Ana de Armas o la propia Irina Shayk. Sin embargo, no lució unas deportivas lisas, sino que su elección fue un modelo de Nike de caña alta que llevaban el clásico logo con estampado de serpiente. El toque wild que sumaba puntos de estilo a la mezcla en blanco y negro.

