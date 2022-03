El regreso del fenómeno 'Kate Middleton': su nuevo vestido se agota en cuestión de horas

De todos los posados que protagoniza Kate Middleton a lo largo del año, no solo los oficiales en los que la etiqueta de gala es imprescindible, son los más admirados por sus fans. No podemos en duda que la duquesa de Cambridge sabe cómo impactar cuando se trata de lucir la Alta Moda, pero sí que es cierto que esos diseños exclusivos están lejos del alcance de la mayoría de sus seguidores. Por esa razón, cuando abre su armario para crear un look más casual -el que podríamos llevar en cualquier momento del día-, consigue que sus prendas se conviertan en auténticos fenómenos de ventas. Una vez más, el fenómeno Kate ha vuelto a tener lugar con su último estreno. Si, de un tiempo a esta parte, estaba apostando por reciclar continuamente los modelos de sus primeros años como royal, en la visita a The Nook, uno de los centros que pertenece al East Anglia Children's Hospices (EACH) que se encargan de ofrecer cuidados a menores con problemas de salud. Uno de los lugares que más disfrutan tanto los pequeños como sus familias, es el jardín, donde la mujer del príncipe Guillermo no ha dudado en echar una mano (aunque implicara llenar de tierra su vestido nuevo).

Si pudiéramos contar los estampados que más se repiten en el vestidor real de la duquesa de Cambridge, no tardaríamos en llegar a la conclusión de que son los prints primaverales, inspirados en las flores que aparecen en la naturaleza, uno de sus motivos predilectos. Son estos los diseños que Kate guarda para el entretiempo o los meses más calurosos del año, luciendo el que es el diseño romántico por excelencia que apenas necesita complementos al convertirse en el centro de las miradas que recaen sobre el look. Y aunque su colección de vestidos de este estilo es muy extensa, ha querido llevar por primera vez, para la ocasión, un modelo de Faithfull the brand. La firma indonesia crea moda ética, por lo que sería una alternativa más que aceptable para la royal que más se esfuerza en que su armario no tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Líneas atemporales y calzado versátil

Siguiendo la estética vintage actualizada que tanto le gusta a Kate, el modelo lleva mangas abullonadas -las reinas de la pasarela esta primavera-, escote en forma de 'V' y un talle muy marcado al que le sigue una falda midi evasé. La mala noticia es que el diseño, que costaba 168 euros, se ha agotado por completo, tanto en la web de la firma como en tiendas multimarca. El lado positivo es que, aunque haya colgado el cartel de Sold out, en la nueva colección de Faithfull the brand hay otros diseños similares. En varias tiendas online, la recomendación era la de combinar el look con unas sandalias, algo de lo que Kate tomó nota a su manera escogiendo unas alpargatas con cuña de Russell & Bromley, el modelo Coconut, que cuesta 148 euros y, a diferencia del modelo floral, sí están disponibles.

Sus looks de trabajo

Cuando se trata de actos en los que está involucrada la jardinería, Kate es la primera en convertirse en ayudante del staff. Aunque sí que es cierto que, en otras ocasiones que ha participado como improvisada jardinera, ha apostado por combinaciones más cómodas con pantalones de tejidos elásticos, zapatillas planas para poder moverse con facilidad y camisas lisas. Sin embargo, el look de esta ocasión, se alejaba mucho de esas mezclas funcionales. Por otro lado, estéticamente, resultaba también muy apropiado con la cita, ya que el estampado floral parecía parte del jardín del centro.

