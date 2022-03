Charlene, Pauline y Tatiana: 3 looks, 3 'royals' de celebración en Mónaco

¡La Familia Real de Mónaco está de vuelta! Después de que la agenda oficial ha estado algo paralizada a la espera del desarrollo de los acontecimientos, llegando incluso a cancelar el histórico Baile de la Rosa, han protagonizado su primera aparición. Y no solo eso, sino que ha sido al completo, una estampa más típica de celebraciones nacionales que del acto de este martes, la inauguración de un casino. Sin embargo, casi todos (con la excepción de Carlota Casiraghi) han acudido a la plaza de Montecarlo muy concienciados con la que es la mayor novedad de este tipo de eventos: el uso de la mascarilla. Como no podía ser de otra manera, además de la expectación el regreso por todo lo alto, no ha faltado la intriga por el look de Charlene de Mónaco así como el de Pauline Ducruet o Tatiana Santo Domingo, quienes han estrenado -por fin- sus mezclas más veraniegas con el cambio de temporada.

Aprovechando que todavía quedan unos días de primavera, Charlene de Mónaco ha hecho de su elección casi una oda a la estación 'robada' del año con el aislamiento. Con un vestido de largo intermedio de flores ha dado en el clavo para vestir con estilo en las jornadas más calurosas, ya que el color de fondo de la prenda era el más fresco de la paleta, el blanco. Aunque el tejido iba cuajado de flores que parecían dibujadas, ha jugado con los prints y tonalidades lisas, al combinarlo con una americana clara con la que simulaba un look de dos piezas de blazer y falda midi. El toque final lo pusieron los stilettos grises de tacón fino, a juego con los motivos del diseño.

Quizás la que más ha destacado por escoger un look más relajado ha sido Tatiana Santo Domingo. Aunque eso no significa que no haya estado a la altura, todo lo contrario. La empresaria ha demostrado que los tacones no son necesarios para conseguir una combinación elegante. ¿Su propuesta? Un vestido largo negro con bordados florales en rojo y azul de manga francesa, que ha rematado con unas sandalias en 'T'. Aunque mentiríamos si no dijéramos que su bolso-cesta ha sido el complemento que más nos ha gustado, un accesorio que se lleva el título merecidamente del rey del verano.

Pauline Ducruet ha acudido al acto igual de sofisticada que Charlene de Mónaco. Aunque su firma de moda está especializada en diseños agender, que buscan conquistar a un público tanto masculino como femenino, lo cierto es que en los eventos oficiales prefiere recurrir a elecciones más clásicas. De hecho, para la inauguración lució un vestido-gabardina en color crudo que combinó con el accesorio de ensueño de esta temporada: unas sandalias de tiras empolvadas que llevaba atadas alrededor del tobillo. La sencillez del 'menos es más' que nunca falla cuando se trata de cualquier cita royal.

