Georgina Rodríguez vuelve al trabajo con un vestido de 'efecto Wow'

En estos años, hemos seguido las nuevas adquisiciones que Georgina Rodríguez incorporaba a su armario al detalle. Desde firmas de pasarela hasta opciones más asequibles, de moda deportiva, se combinaban en sus looks de diario. Una colección que incluso ha compartido con sus fans llegando a subastar algunos de sus diseños más icónicos por una buena causa. Como buena seguidora de las tendencias -especialmente de las que son made in Italy-, las marcas más famosas del mundo aparecen en su vestidor. Lo que implica que también Rihanna tiene un hueco de honor en su residencia de Turín. Si hace unos meses ya presumió de look de estreno ideado por la diva de la música, la de Barbados lo ha vuelto a hacer. Su último estilismo con el que ha retomado su agenda laboral es, de nuevo, obra Fenty, la firma de la artista que fue nominada a los British Fashion Awards, conocidos como los premios Oscar de la moda, en 2019.

Desde su vuelta a Italia, no han faltado las actividades en compañía de Cristiano Ronaldo y sus pequeños, sobre todo juegos y entrenamientos, pero también incluyendo una sesión de peluquería. Aunque, con el cambio de fase en el país, Georgina ha podido retomar su agenda social haciendo planes de nuevo con su pareja. Su elección para su cita de este jueves ha sido un vestido de la firma de Rihanna de punto, el modelo color crudo o light opaline que parece diseñado específicamente para potenciar las siluetas curvilíneas como las suyas al más puro estilo 'Kim Kardashian'. Aunque se trata de un patrón que, por su estructura, también haría más voluptuosas incluso las figuras rectas.

Y es que el fruncido alrededor de la cadera recoge la silueta, creando una perfecta figura hourglass gracias al patrón ceñido del talle efecto 'cintura de avispa'. Además, se trata de un modelo que no riñe con la elegancia. Por muy ajustado que resulte, al llevar manga larga, falda por debajo de la rodilla y un escote discreto, queda equilibrado sin resultar demasiado llamativo. La prenda, disponible en casi todas las tallas a excepción de la XXL, continúa a la venta. Eso sí, no está al alcance de cualquiera, ya que ronda los 748 euros.

Y, ¿qué mejor broche para un look del estilo urban luxe que tanto caracteriza la firma de Rihanna que un complemento también creado por ella? Las sandalias con forma de 'T' y tacón fino en color nude fueron las que Georgina escogió para completar el vestido. Además, al optar por un diseño liso de punto pudo permitirse hacerse con la versión más lujosa del calzado al buscar un modelo que llevara detalles de strass sobre las tiras. Al igual que el vestido, las tallas grandes de los tacones se encuentran ya agotadas, por lo que solo hay números disponibles hasta la talla 40 y por un precio de 593 euros.