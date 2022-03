Los lectores de HOLA.com responden: ¿cuál es el mejor look de alfombra roja de 2019? ¿Julia Roberts o Nieves Álvarez? Solo una consigue con tus votos conquistar la primera posición

¿Cuál ha sido el mejor look de alfombra roja del año? Para dar respuesta a esta pregunta, necesitábamos la opinión de los lectores de HOLA.com que han emitido su elección en una emocionante votación desde comienzos de esta semana. Desde el primer momento, este ránking estuvo dominado por la modelo Nieves Álvarez con el estilismo que llevó en Sevilla para la entrega de los Goya 2019 y por la actriz Julia Roberts con su apuesta en los último Globo de Oro. No han tenido rival aparente ninguna de las dos. No obstante, finalmente y con un total de 632 votos, la española ha sido la gran triunfadora.

Este 20% del resultado total de votos vuelve a confirmar que Nieves Álvarez sigue siendo una de las mujeres que mejor acierta a la hora de vestir. En la gran noche del cine español de este 2019 y con el asesoramiento su estilista, Victor Blanco, la modelo española definió su imagen con un impresionante vestido de Elie Saab (colección Alta Costura otoño-invierno 2018-2019). Con cuello halter que dejaba al descubierto su espalda, es una creación inspirada en la ciudad de Barcelona y en la obra arquitéctonica de Gaudí. Concretamente, el diseñador libanés recreó en este modelo las curvaturas y estructuras de La Pedrera a través de sus bordados. Para culminar su look, llevó unos salones con efecto cristal, de Christian Louboutin. Además, no faltaron piezas de joyería de la firma Bvlgari, como unos pendientes con forma de abanico.

La estrella de Hollywood Julia Roberts ocupa la segunda posición de este ránking con su original apuesta para la noche de la 76ª edición de los Globo de Oro 2019, celebrada en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. Su look estuvo marcado por la diferencia al desmarcarse de un dress code dominado por los vestidos largos. En su defecto, se decantó por una original combinación de cuerpo bordado con cristales, velado con tul y con larga cola sobre pantalones pitillo de corte sastre.

Un conjunto que llevaba el sello de Stella McCartney y que le ha reportado a la oscarizada actriz un total de 604 votos (19%). Para acompañar su triunfal look, la protagonista de Pretty Woman optó por unas sandalias de tiras, un accesorio que combina con todo; y piezas de joyería de Chopard. Especialmente, llaman la atención sus largos pendientes de diamantes.