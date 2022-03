La inesperada conexión de la Reina con un ángel de Victoria's Secret: el vestido 'Danimala' Fue la elección viral con la que doña Letizia aterrizó en Cuba y la modelo húngara lo rescata al anunciar su particular cuenta atrás para recibir al 2020

Los reyes de España aterrizaban en el Aeropuerto Internacional José Martín a 18 kilómetros de La Habana el 12 de noviembre de este año. Comenzaba a un Viaje de Estado a la República de Cuba que figura como histórico, pues era la primera vez que un monarca español visita de forma oficial este país. Para la ocasión y acorde con las temperaturas de la zona que registraban mínimas de 20ºC, doña Letizia triunfó con el vestido camisero Danimala de Hugo Boss que presentaba un estampado de cebra de tendencia. Una creación que el ángel de Victoria's Secret Barbara Palvin también posee en su armario, tal y como ha demostrado en las últimas horas al compartir una imagen con sus seguidores donde luce el mismo diseño y con la que aprovecha para anunciar su particular cuenta atrás para el comienzo de un nuevo año, 2020.

VER GALERÍA

-Lee también: De Marruecos a Cuba, los maratones de estilo más internacionales de la Reina.

El modelo Danimala fue uno de los 8 vestidos que doña Letizia llevó en Cuba., uno de sus maratones internacionales de estilo en este 2019. De ellos, 6 los recuperaba de su armario y 2 eran piezas de estreno. Entre las novedades, figuraba esta creación de Hugo Boss, muy similar al dos piezas de leopardo de Victoria Beckham que había mostrado en Barcelona tan solo una semana antes. Sin embargo, la Reina apostaba con esta prenda por el acabado animal print de tendencia este otoño, el de cebra.

VER GALERÍA

Debido a que este diseño de estilo camisero se acompaña de un cinturón al tono capaz de adaptarse a la figura según cada gusto, es ideal para cualquier tipo de siluetas. Así queda patente al ver cómo Barbara Palvin también logra un lookazo con esta prenda como demuestra la instantánea que ha compartido con todos sus seguidores en la que aparece junto a su novio, el actor Dylan Sprouse, mientras pasean por la calle. A diferencia de doña Letizia que prefiere provocar un llamativo contraste en su look con bolso y salones en tono fucsia y frambuesa, respectivamente, la modelo hungara prefiere coordinar sus complementos con los colores blanco y negro del estampado de cebra de su vestido.

VER GALERÍA

"Caminando hacia el 2020", comenta Barbara junto a esta fotografía. Se prepara así para decir adiós a un año decisivo en su carrera, pues el pasado mes de marzo recibió una gran sorpresa al ser fichada como nuevo ángel de Victoria's Secret. Un giro significativo para una trayectoria profesional ensombrecida por las críticas a su físico. "No sé por dónde empezar, pero lo intentaré: nunca pensé que sucedería y ha superado todas mis expectativas. ¡Estoy muy emocionado de anunciar que oficialmente soy un ángel de Victoria's Secret! Gracias por creer en mí. Hubo momentos en los que dejé que mis propios pensamientos me frenaran y fue difícil alejarme de ellos, pero mi familia, mi equipo, Ed y todos en Victoria's Secret siempre estuvieron allí para apoyarme y animarme. Me enorgullece representar a Hungría, y lo más importante, a todos ustedes en este nuevo capítulo de mi vida. Muchas gracias a todos de nuevo", matizó en aquel momento.

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!