Del caftán bordado a la chaqueta con truco: los lookazos de viaje de Ivanka en Oriente Medio

Antes de poder disfrutar de sus vacaciones por Navidad, la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, se encuentra en Catar por motivos profesionales. Un viaje internacional a este país de Oriente Medio que nos ha dejado tres looks de alto impacto a los que acompañan reveladoras lecciones de estilo que reflejan el gusto de la asesora de la Casa Blanca por la moda de tendencia, pero con acabados transgresores. Igualmente, no han faltado guiños a la tradición del destino en el que se encontraba.

VER GALERÍA

Uno de los actos que llevó a Ivanka Trump a este país de Oriente Medio fue asistir al Museo Nacional de Catar para participar en el Doha Forum. Allí, la hija mayor de Donald Trump hizo un guiño a la moda más tradicional de la zona a través de una prenda de diseño nacional. Concretamente, se decantó por un caftán a medida de la diseñadora local Sanaa El Haddad, quien triunfa gracias a especializarse a través de firma Jabador en confeccionar bishts y vestidos bordados a mano de inspiración oriental y marroquí.

VER GALERÍA

En terciopelo azul marino, la elección de Ivanka se acompañaba de motivos vegetales en dorado que realzaban sus hombros. Para combinarlo, optó por un mono en tono azul celeste con lazada al cuello. No obstante, no es la única elección que no ha pasado desapercibida de su maleta de viaje. Previamente a llevar su caftán en este foro, optó por impactar con un diseño con truco: un traje sastre cuya chaqueta bicolor disponía estratégicamente sus colores para conseguir un efecto fit muy potente. Este blazer llevaba el sello de Alexander McQueen y actualmente se puede adquirir con descuentos de hasta un 60% (de 2.300 a 940 euros).

VER GALERÍA

Otro de los compromisos de Ivanka en este país fue visitar la Al-Udeid Air Base, la más extensa intalación militar estadounidense en Oriente Medio. Allí, volvió a jugar con la tendencia del momento de los looks en acabado bicolor. En este caso lo consiguió con un conjunto en el que mezcló el color cámel con detalles en rojo en las solapas de su abrigo batín y en el cuello de jersey estilo turtle neck.