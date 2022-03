El ingenioso truco invisible que esconde el vestido 'Marilyn' de Magdalena de Suecia

Hoy Estocolmo se viste de gala para acoger una nueva edición de la entrega del Premio Nobel en el Concert Hall de la capital sueca. A la cita ha acudido la Familia Real prácticamente al completo, desde los reyes Carlos Gustavo y Silvia hasta la princesa Victoria, su hermana Magdalena (que ha volado desde Miami, donde reside) y su hermano Carlos Felipe junto a su mujer, Sofia. Todos ellos han mostrado de nuevo su faceta más glamurosa con sus looks formales, en especial las mujeres, que han deslumbrado con vestidazos largos de originales escotes acompañados de fabulosas tiaras y pendientes del joyero real. Una de las más esperadas ha sido la princesa Magdalena, que volvía a asistir al evento después de varios años sin ir y brillaba con un diseño al más puro estilo Marilyn Monroe.

La hija menor de los Reyes de Suecia ha elegido una pieza entallada en tono fucsia de voluminosa falda decorada con un gran volante que evocaba al icónico vestido con lazo trasero de la sensual actriz de los 50 al cantar Diamonds are a girl's best friend en la película Los caballeros las prefieren rubias. El diseño, obra del venezolano Ángel Sánchez, mantenía el corte palabra de honor de aquella creación, aunque añadía un truco para que este escote no resultara incómodo. Este tipo de patrón recto es altamente elegante y favorecedor, pero lo cierto es que si la prenda no encaja a la perfección con el pecho, puede resbalarse y ser molesto, algo que Magdalena evita de manera muy ingeniosa.

El vestido incorpora una ligerísima capa de tul en la espalda y la clavícula, evitando que se mueva y enseñar más de la cuenta. Esta pieza posee cuello redondeado y prescinde de mangas, y únicamente es perceptible cuando la Princesa se gira, ya que agrega una hilera de botones forrados a modo de adorno, un curioso detalle que parece colocado directamente sobre su piel, puesto que el tejido es tan fino que resulta difícil apreciarlo en las fotografías.

Para acompañar este fabuloso modelo, ha sumado broche con el rostro de su padre siguiendo con la tradición, al igual que el resto de las mujeres de la familia. Ha rematado con unos maxipendientes de brillantes pertenecientes al joyero real que han llevado anteriormente tanto ella como Victoria, y ha coronado su moño con su tiara preferida, la Kokoshnik, con base de diamantes entramados y 5 grandes aguamarinas ovaladas de distintos tamaños.