Rania de Jordania se compra en Zara la alternativa asequible al vestido de fiesta

Rania de Jordania inauguró ayer su agenda de la semana asistiendo un año más a la entrega de los galardones que llevan su nombre, los Queen Rania Award for Excellence in Education que destacan la labor de los profesionales de la educación. Para esta cita tan especial, la reina de los jordanos dejó de lado los diseños largos y vestidos de gala para apostar por un acertado conjunto firmado por nuestra marca asequible más internacional: Zara. Rania es una de las royals que más se decanta por esta tienda, pero no es para nada la única. Además de doña Letizia y sus hijas, Máxima de Holanda, Beatriz de York y Sofia de Suecia son otras de las damas reales que han demostrado en varias ocasiones ser grandes fans del buque insignia de Inditex.

VER GALERÍA

Dejando claro una vez más que no tiene miedo a innovar, combinó dos prendas de la colección otoño-invierno de la casa española con estampados distintos, configurando un perfecto estilismo mix and match al más puro estilo de Olivia Palermo. A pesar de que ambas cuentan con la misma estética setentera, con patrones geométricos tipo azulejo en tonos azules, marrones y blancos, los prints son muy diferentes, por lo que se trata de una opción arriesgada - y más teniendo en cuenta que se trata de una cita formal- que Rania defiende a la perfección.



- Lee también: Quince veces en que una 'royal' convirtió un diseño de Zara en su mejor look de la semana​​​​​​

VER GALERÍA

Las prendas en cuestión son una blusa satinada con mangas abullonadas y lazada al cuello, dos de las tendencias estrella de la temporada, y una falda midi de tiro alto, línea 'A' y bajo asimétrico confeccionada en un tejido adornado con discretos plisados. Ha completado con salones clásicos de efecto degradado en tonos marrones y un nuevo bolso de la diseñadora Gabriela Hearts, concretamente en modelo Nina casi idéntico al que tiene Meghan Markle en color verde botella. Se trata de un moderno diseño estructurado hecho en piel napa con cierre en acabado oro rosa.

VER GALERÍA

Actualmente tanto la blusa como la falda están disponibles en todas las tallas a través de la web de Zara, con un precio de 25,95 y 29,95 euros respectivamente, por lo que copiar el look de Rania de Jordania (complementos aparte) te saldrá por un total de 55,90 euros.