El 'look pijama' con el que Magdalena de Suecia rescata sus zapatos españoles de 2015 La Princesa confía en un diseño de hace 4 años para mostrar la forma más innovadora de llevar traje

En la cuenta atrás para la ceremonia de entrega hoy de los Premios Nobel en Escotolmo, Magdalena de Suecia acudió ayer a la presentación del Childhood Prize 2019, creado con motivo del 20º aniversario de la World Childhood Foundation. Acompañada por su madre, la reina Silvia, la Princesa sueca hizo gala de un innovador estilo, pero sin excentricidades. Su apuesta fue una comedida forma de actualizar el tradicional traje de chaqueta con un estilo pijama de tendencia. Elección que, además, le sirve para rescatar un calzado español que estrenó hace cuatro años.

En color azul, Magdalena de Suecia estrena un traje sastre de estilo lencero de Diane von Furstenberg. Es un diseño que está compuesto por chaqueta cruzada con detalles de satén, modelo Stassie (546 euros); y pantalón recto muy ancho y con bandas laterales en contraste, modelo Ciara (282, con descuento). La Princesa busca la coordinación a la hora de complementar su innovadora apuesta. Para ello, recurre a un calzado que estrenó en la primavera de 2015.

También en color azul marino, la hija menor de los reyes de Suecia rescata sus salones con tacón midi de Manolo Blahnik. Un zapato con puntera afilada y forrados en ante que no es la primera vez que recupera, pues también los llevó en diciembre de 2017 en su look prenavideño. En esta ocasión, su look también se acompaña de unas joyas de estreno muy potentes: unos pendientes con acabado animal print. De forma circular y realzados con cristales de Swarovski, son el modelo Henrietta de la firma Elizabeth Cole. Actualmente, se pueden conseguir por 72,12 euros, es decir, con descuento de un 40% frente al precio original.

