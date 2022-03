Ainhoa Arteta confirma el 'efecto Letizia' entre las 'celebrities' españolas

Doña Letizia está considerada como una de las royals más elegantes de Europa, y es que sus siempre cuidados estilismos conquistan tanto a la crítica nacional como a la extranjera. Es cierto que los más vistosos y, por lo tanto, los que más titulares acaparan, son los espectaculares vestidos de gala o los grandes looks de fiesta como el que llevó el pasado jueves, pero sus elecciones para el día a día no se quedan atrás. Aunque la Reina es gran fan de los vestidos midi, no son pocas las ocasiones en las que escoge pantalón y demuestra que puede resultar tan sofisticado como una falda. De hecho, recientemente dos celebrities españolas han copiado un favorecedor modelo que estrenó a mediados de septiembre: Ainhoa Arteta y Amaia Salamanca, reafirmando una vez más el ya conocido como 'efecto Letizia'.

No es ninguna novedad que el estilo de la Reina inspira a miles de mujeres dentro y fuera de nuestro país, e incluso las marcas se fijan en ella para crear sus próximos éxitos de ventas, algo que hemos podido comprobar incluso en Zara. El último flechazo de dos rostros conocidos ha sido un pantalón de Uterqüe que estrenó el pasado septiembre. Doña Letizia viajó a Cáceres para visitar dos centros escolares e inaugurar el curso, cita en la que escogió un acertado conjunto en clave bicolor con el que recuperaba la confianza en el tacón midi.



Combinaba blusa blanca cut out con unos pantalones negros tipo paper bag en negro, un patrón que potencia la cintura y alarga visualmente las piernas, por lo que no nos sorprende que haya causado sensación. Además, el diseño añade cinturón ancho blanco a contraste, aportando un toque de originalidad que, además, estiliza la silueta.La última en estrenar esta pieza, que todavía se encuentra disponible a través de la web de la firma por 89 euros, ha sido Ainhoa Arteta. La soprano lo ha escogido para asistir como invitada al programa El Hormiguero, y ha aportado un aire más invernal al conjunto al sumarle jersey de punto de cuello alto.

La propuesta de Amaia Salamanca fue más festiva, ya que lo lució en una boda en Córdoba a finales de septiembre. Ella le agregó blusa cruzada de escote en 'V' y mangas abullonadas de Pedro del Hierro, y completó con unos maxipendientes colgantes con adorno de rombos. Tres opciones totalmente acertadas pero diferentes entre sí que demuestran la versatilidad de esta prenda.

