La estrategia de Sofia de Suecia para que vestir de negro no sea aburrido La Princesa recicla un original 'vestido-blazer' con mangas transparentes junto a unos llamativos pendientes con forma inspirada en la flor del cerezo

A pesar de la sobriedad que puede a compañar a un look en color negro, la princesa Sofia de Suecia da una clase magistral de cómo iluminar tu imagen con esta tendencia. Lo ha conseguido gracias a la forma en que combina las piezas de su estilismo y reciclando un vestido que lleva un estratégico diseño al que acompaña un estilo más rompedor. Esta ha sido la apuesta que ha llevado la esposa de Carlos Felipe de Suecia para acudir a la gala de entrega de los premios Internet Angel of the Year en Estocolmo.

La pieza central de su estilismo es un vestido negro que se define como de estilo blazer. Se caracteriza por presentar una línea cruzada tipo wrap, grandes solapas en el escote, falda midi plisada y mangas transparentes que rompen con la sobriedad. Además, se trata de un diseño de la firma Sandro Paris que no es de temporada, aunque por su diseño parece nuevo y se convierte en perfecto fondo de armario. Es la primera vez que Sofia de Suecia lo recicla tras estrenarlo hace más de un año, el 15 de octubre de 2018. En rosa palo, Eugenia de York tiene uno muy similar.

En esta ocasión, prefirió a través de sus complementos no crear un llamativo contraste, sino que apuestó por un total look. Como bolso, llevó un clutch de piel que puede convertirse en bandolera gracias a unos enganches internos al que se le puede prender una correa. Concretamente, es el modelo Port Doré de Susan Szatmary (1.350 euros). Lo estrenó el 20 de septiembre de este año.

También a juego, Sofia recuperó sus salones modelo Elsa con tacón de 8,5 centímetros de Stinaa.J (422 euros) que llevó por primera vez en agosto de 2017. No obstante, la Princesa logró realzar su look gracias sus joyas con las que iluminó su imagen. Destaca una pulsera en color verde de Skultuna (32 euros) y, principalmente, unos largos pendientes de plata con forma de flores de cerezo de Maria Nilsdotter (330 euros cada uno). Unas piezas nuevas en su joyero que se inspiran en la novela Brothers Lionheart de Astrid Lindgren, así como en las ilustraciones de Jesper Waldersten que aparecen.

