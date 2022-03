Tamara Falcó sigue los pasos de Victoria Federica con su camiseta con mensaje

A pesar de que Tamara Falcó lleva siendo un rostro público desde que nació, en los últimos meses su popularidad se ha disparado gracias a su participación en Masterchef Celebrity, un programa que le ha permitido mostrar una faceta muy diferente a la que había enseñado hasta ahora. Mientras continúa su emisión, la diseñadora sigue trabajando en su marca propia y se ha convertido en toda una influencer de moda, mostrando día a día sus siempre impecables estilismos. El último de ellos la ha relacionado directamente con Victoria Federica, y es que, a pesar de que cuenta con una estética muy diferente al de la sobrina del Rey, comparte con ella su apoyo a la moda sostenible.

Manteniendo su característica elegancia y demostrando su versatilidad, Tamara ha querido darle un giro al tradicional traje masculino, optado por un dos piezas azul marino de raya diplomática de Masscob al que ha otorgado un aire muy moderno gracias a los accesorios. En lugar de sumarle salones clásicos, ha preferido calzarse unas cómodas deportivas blancas, y, huyendo de la tradicional camisa blanca, ha elegido combinarlo con una camiseta con mensaje. Se trata de un modelo gris en el que puede leerse 'Because there is not planet B', es decir 'porque no hay planeta B', un eslogan reivindicativo a favor del medioambiente creado por la firma Ecoalf.

No son pocas las celebrities que utilizan su ropa para hablar sin necesidad de articular palabra. Precisamente, Victoria Federica lució el pasado mayo una chaqueta con la misma frase en el Open de Tenis de Madrid a modo de apoyo a la marca española creada por Javier Goyneche, la cual lleva una década luchando por la sostenibilidad y creando diseños realizados mediante materiales reciclados. Concretamente, optó por una gabardina de color gris oscuro con cuello camisero y cinturón incorporado para entallar la silueta, un modelo muy llamativo que generó numerosos comentarios.

Tanto esta prenda como la de Tamara Falcó dan voz a un mensaje ecológico y sostenible, ya que pertenecen a una colección que destina el 10% de sus beneficios a limpiar los océanos de plásticos y otros tipos de basura.

