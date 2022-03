Rania de Jordania juega al despiste con un falso minivestido negro

Gracias a su estilo, Rania de Jordania es considerada fuente de inspiración incluso para las royals, quienes no solo se fijan en sus looks de fiesta sino también en las combinaciones más casuales de su día a día. Hasta en los actos oficiales más relajados -aquellos en los que la etiqueta no es estricta-, su armario es toda una declaración de intenciones de quien es conocida por experimentar con la moda y divertirse haciéndolo. Este miércoles volvió a demostrar su ojo a la hora de escoger las prendas de su ropero con un vestido trampantojo que parecía jugar con las superposiciones, las piezas con truco son de sus predilectas, en la visita una cooperativa agrícola del distrito de Irbid's Bani Kinanah. Y es que la reina de los jordanos está especialmente comprometida con las causas relativas a la formación femenina, una razón que le llevó a conocer la asociación que se encarga de dar trabajo a mujeres de la zona, así como cursos de formación. Allí, tuvo la oportunidad de conocer de cerca las labores que desempeñan. Incluso llegó a participar en un workshop creando su propio jabón de granada, la fruta que utilizan en la zona.

Para las citas centradas en proyectos que tratan sobre el desarrollo de su país, sean del tipo que sean, es habitual que la Reina luzca diseños tradicionales, una manera de mostrar con orgullo la cultura de Jordania y, de paso, dar a conocer al mundo las obras de los creadores oriundos, quienes han encontrado en ella su mejor embajadora. En esta ocasión también llevó un vestido jordano con bordados, detalles que jugaban con las formas de la prenda. Con un fondo negro, el modelo de manga larga ocultaba una 'trampa'. El efecto visual de los hilos de colores por debajo de la rodilla y en la zona del escote, hacían parecer el look un little black dress cuando, en realidad, se trataba de un look hasta los pies con decoraciones cosidas alrededor.

Los colores de los bordados, en su mayoría rosas -pero también en azul, aguamarina, rojo o amarillo-, dulcificaban los rasgos de la Reina, algo que agradó a sus fans que aplaudieron su vestido afirmando que le iluminaba el rostro. Ya que las mangas y el escote mostraban estos diseños a modo de estampado, la sabia decisión de Rania de Jordania fue la de no sobrecargar el estilismo con un maquillaje de impacto, por lo que se limitó a enmarcar su mirada con un ahumado y lucir los labios en color empolvado con acabado glossy. Fueron los pendientes turquesas de Stephen Webster los que sumaron puntos de estilo a la combinación de la reina, un complemento que, gracias a la piedra azulada, se coordinaban a la perfección con el modelo largo, dejando otro look étnico para el recuerdo.

