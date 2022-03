Georgina Rodríguez estrena las botas más comentadas de Meghan Markle La modelo luce, en uno de sus últimos looks, el accesorio con el que la duquesa de Sussex sorprendió en la misa de Navidad

Decía Christian Dior que: "Tú puedes no preocuparte demasiado de la elección de tus zapatos. Muchas mujeres piensan que no son importantes, pero la prueba real de la elegancia de una mujer es qué hay en sus pies". Ya nadie duda que un accesorio es capaz de modificar, totalmente, un estilismo. Un poder que, aunque recae sobre joyas y bolsos, se magnifica en el calzado. Por eso royals y famosas eligen con mimo este complemento. Quieren estar cómodas, estilizar su silueta y culminar con estilo sus looks. Si te gusta estar al día de las novedades de Georgina Rodríguez es posible que sepas que, en uno de sus últimos estilismos, ha optado por unas botas de piel firmadas por Victoria Beckham, una elección que la ha unido con un miembro de la Familia Real Británica.

Georgina publicaba en sus stories una imagen en la que sometía su look –un conjunto compuesto por una blazer de Max Mara, bolso de Prada, cinturón de Louis Vuitton y botas altas de Victoria Beckham­– a votación. Pero lo más llamativo no era que el 'sí' sacara una amplia ventaja al 'no', sino que el accesorio con el que la jacense estilizaba sus piernas, era el mismo que ya lució hace casi un año Meghan Markle. Unas botas que Georgina podría haber agregado a su armario después de haber visto el comentado estilismo que la duquesa de Sussex lució en la misa de Navidad de 2018.

El pasado 25 de diciembre los miembros de la Familia Real Británica acudieron, como es tradición, a la iglesia de St. Mary's Magdalene en el estado de Sandrigham, para celebrar la misa de Navidad. Un acto que nos dejó uno de los duelos de estilo más interesantes entre Meghan y su cuñada, Kate Middleton. Si en aquella ocasión la duquesa de Cambridge optó por un total look en rojo oscuro, la esposa del príncipe Harry prefirió el azul para un estilismo firmado, en su totalidad, por Victoria Beckham. Pero lo más llamativo de aquel look no fue ni el abrigo de corte clásico, ni su tocado tipo casquete rematado con dos grandes plumas y velo, sino las botas altas de piel y tacón cómodo con las que sorprendió a todos los asistentes.

Con esta elección la bailarina demuestra, una vez más, que le gusta encontrar inspiración en los looks de las que más entienden de moda, ya sean royals, actrices o influencers. Y es que hace solo unos días, Georgina sorprendía al elegir un accesorio que dio la vuelta al mundo: los botines blancos que Penélope Cruz lució en el desfile de despedida de Chanel a Karl Lagerfeld, en el que la actriz participó como modelo. Un diseño de la colección Otoño/invierno 2019-2020, elaborado en tweed y piel de efecto charol y disponible por 1.300 euros.

