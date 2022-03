¡Insuperable! Doña Letizia triunfa con un nuevo vestido de transparencias y bordados florales La Reina ha estrenado en Corea un romántico look firmado por una de las marcas preferidas de Kate Middleton

Esta mañana, los Reyes aterrizaban en Seúl con motivo de un Viaje de Estado a Corea después de pasar un par de días en Japón por la entronización del emperador Naruhito. En su breve pero agitado paso por el país nipón, doña Letizia protagonizó unos glamurosos encuentros con otras reinas y princesas europeas, en los que impactó con llamativos diseños de gala. Hace unas horas, recuperaba su imagen working pero altamente sofisticada con dos de sus vestidos internacionales más exitosos, demostrando su maestría también al elegir estilismos de día. El primer día de la visita culmina con una cena oficial ofrecida por Moon Jae-In y su esposa, Kim Jung-Suk, cita en la que la Reina ha triunfado con un nuevo look que se aleja de sus elecciones habituales.

Doña Letizia ha continuado en Corea con la estela de perfectos conjuntos de noche que inició en Tokio, y ha estrenado un fabuloso vestido de una marca por la que no había apostado hasta ahora, Temperley London. Esta firma británica, habitual en el armariode otras royals como Kate Middleton y españolas como Paula Echevarría y Blanca Suárez, se une junto a Cherubina, Poète o The 2nd Skin Co. a la lista de novedades de la Reina en los últimos meses. Concretamente, hoy ha optado por un delicado modelo perfecto para la ocasión, una creación hiperfemenina y romántica con cuello redondeado y cuerpo entallado que cuenta con varios detalles de tendencia que marcan la diferencia, como los bordados florales en tonos fucsias y negros sobre la base, un ligero tejido rosa empolvado .

Además, con este look, doña Letizia se une a una de las tendencias que triunfa últimamente tanto en los palacios europeos como en las semanas de la moda: las mangas puffy. Este tipo de mangas abullonadas aportan una imagen original y diferente sin alejarse de la sofisticación propia de una dama real, por lo que no sorprende que, por fin, haya querido lucirlas, eso sí, en una versión fina y discreta totalmente acorde con el diseño. Otro toque diferencial que agrega este vestido, que desde ya sabemos que va a acaparar numerosos titulares en medios internacionales, es el escote efecto tatuaje, con exquisitos bordados botánicos y geométricos sobre una capa de tul transparente. Aunque está a punto de agotarse, este modelo puede adquirirse a través de la web de la casa por 2.508 euros ya que está rebajado frente a los 3.344 originales.

Como complementos, ha añadido los stilettos semitransparentes de Manolo Blahnik con los que siempre acierta. Ha rematado con los llamativos maxipendientes de rubíes y diamantes en forma de pájaro que estrenó en 2017 durante su anterior visita a Japón. Estas fastuosas piezas cuentan con un no menos vistoso collar a juego, aunque la Reina todavía no lo ha estrenado.

En cuanto al look de belleza, se ha mantenido fiel a su preferido, con una base aterciopelada, colorete en tonos tierra, labial rosado y un ahumado rojizo. Ha innovado algo más con su peinado, puesto que ha recogido su melena en un original moño que reinventa el clásico peinado bailarina abogando por un acabado de inspiración asiática.

