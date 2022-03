Los zapatos roqueros con los que Olympia de Grecia arrasó en su última boda Con este accesorio, la 'royal' transformó un sencillo vestido de flores en el look de invitada más que perfecto

Este fin de semana, Olympia Von Arco-Zinneberg y el príncipe Napoleón Bonaparte se daban el 'sí, quiero' en la catedral Saint Louis Des Invalides de París, donde descansan los restos mortales del emperador Bonaparte, en una ceremonia oficiada por Monseñor Antoine de Romane que reunió a numerosos rostros conocidos de la nobleza y la alta sociedad europeas. Entre los invitados destacaron Beatriz de York, que acudió acompañada de su prometido Edo Mapelli y se decantó por el estampado de flores con un conjunto de estilo campestre, Alessandra de Osma, que conquistó a la crítica con su impecable look de invitada con un vestido de Andrew GN también decorado con detalles florales en tonos azules, verdes y morados, y Olympia de Grecia, que acudió al enlace junto a su padre, el príncipe Paul de Grecia, y marcó la diferencia con su look gracias a un llamativo detalle que quizá todavía no habías visto.

Para este día tan especial, la royal también escogió la temática floral como centro de su estilismo, firmado por Prada, con un vestido de flores de largo hasta la rodilla en color negro con estampado en tonos pastel que combinaban rosa, azul y amarillo. El diseño, con escote en forma de 'V' decorado con dos pequeños botones forrados en el mismo tejido que la pieza, corte en la cintura y falda plisada, quedaba parcialmente oculto por el abrigo gris de paño, con solapas y bolsillos laterales, que Olympia tuvo que utilizar para protegerse del otoño parisino.

La hija de Pablo y Marie-Chantal de Grecia completó el conjunto con un bolso de mano rojo que contrastaba con la gama de colores del resto del look, unos discretos pendientes dorados con detalle de brillantes en forma de estrella y una diadema verde confeccionada en terciopelo, que remataba su peinado, muy sencillo y natural con el cabello suelto y la raya en medio. La manicura en color rosa palo combinaba a la perfección con su vestido y con el maquillaje efecto 'no make-up', de sombras en un tono rosa palo con un ligero toque de brillo para iluminar la mirada, un delineador negro ultra fino y máscara de pestañas muy ligera.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención del vestuario de Olympia fueron los zapatos. Un diseño de puntera redonda confeccionado en un tejido satinado de color rosa palo, con un llamativo tacón plateado que imita la forma de un rayo. El modelo en cuestión, los satin pumps de Prada, mantenían la gama pastel del conjunto y añadían un toque roquero al look que, junto con la diadema, actualizaba el estilismo de Olympia para adaptarlo a las tendencias del momento, convirtiendo una prenda de diario -un vestido midi de flores- en el perfecto look de invitada.