Heidi Klum se marca un Olivia Newton-John con pantalones de vinilo

Entre tantos cambios que están sucediendo en su vida -hace tan solo unos días confirmaba que se va a cambiar el apellido por el de su esposo- Heidi Klum ha retomado el que ha sido uno de los trabajos más dulces de su carrera. Esta semana, la modelo ha vuelto a los platós de America’s Got Talent. Y aunque no ha sido para retomar su papel como miembro del jurado del programa, sí que saldrá en un spin-off del concurso en el que ha participado durante años. No solo la noticia entusiasmó a sus fans, también lo hizo el look de la maniquí para su jornada laboral. La alemana apostó por un estilismo otoñal muy rockero -la enésima prueba de que ha rejuvenecido su vestidor- con ciertas reminiscencias a la estética de 1950 que, a falta de llevar la melena rizada, le convirtió en la Olivia Newton-John de Los Ángeles, al ser el resultado final casi idéntico al que la actriz lució en la película de Grease.

El cambio de estilo que experimentaba Sandy -el personaje que interpretó para la película de 1978- al final de la cinta, ha estado sujeto a todo tipo de homenajes, y el último bien podría ser el de la top model de esta semana. Como la estudiante del filme, Heidi lució unos pantalones de cuero ceñidísimos que se ajustaban como una segunda piel, del tejido al que ya se han rendido las expertas en moda. Fue precisamente la otoñal prenda la que impactó a sus seguidores, quienes alabaron el gusto de la modelo "Solo Heidi Klum sería capaz de llevar así de bien unos pantalones de cuero", decía una de sus fans.

Además, quiso hacer más evidente el parecido con la camiseta negra como segunda pieza del estilismo. Una prenda de manga corta que recordaba, junto al resto de la combinación, a la parte en la que interpretan You are the one that I want. El toque final lo pusieron unas sandalias de Giuseppe Zanotti (590 euros), el modelo Sophie que se sujeta únicamente al talón en color negro y de charol. También llevó como toque final el accesorio por excelencia de Victoria Beckham, unas gafas de sol oscuras de Privé Revaux (27,11 euros), el diseño The Coco, cuya montura es recta en la parte superior.

Como remate de su look 'Grease' actualizado, que se podría considerar una reinterpretación moderna en clave 2019, y a diferencia de Sandy, prefirió pasar de los rizos con un alisado sedoso. El mismo hair style que hemos retomado de los 90 al que se suman tanto mujeres con pelo corto, el caso de Kim Kardashian o Kaia Gerber, como con melenaza. Solo esperamos que para salir de los pantalones no tuviera que hacer como Olivia Newton-John y romperlos de lo ajustados que le quedaban.