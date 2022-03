Meghan estrena la prenda que faltaba en su armario: la cazadora vaquera La duquesa de Sussex sorprendió con su look más informal en África, declarando que la prenda 'denim' es la nueva chaqueta americana

Este martes, los duques de Sussex iniciaban su segunda jornada en la visita de nueve días que realizarán por África. Una ocasión en la que la maleta de Meghan Markle ha vuelto a convencer a sus fans internacionales pero también a los españoles, ya que apostó por reciclar sus alpargatas de Castañer hace menos de 24 horas. Si hasta ahora sus looks de viaje se caracterizaban por ser vestidos sueltos y vaporosos, prendas que le permitían moverse con toda la comodidad, su última aparición ha roto los esquemas por completo. La pareja ha viajado a la playa Monwabisi para ver de cerca los trabajos de Waves for Change, una ONG que apoya a profesores de surf que socorren a los jóvenes que viven en comunidades con pocos recursos. También visitaron una de las organizaciones caritativas que, con motivo del nacimiento del pequeño Archie, ha gestionado donaciones de fondos para alimentos. Ya que se trataba de una mañana llena de actividades, la mujer del príncipe Harry lució una combinación más casual con una prenda que hasta ahora no había lucido en un acto oficial como duquesa, una cazadora vaquera.

VER GALERÍA

La prenda denim se convirtió en la estrella de su estilismo, ya que desde que comenzó su relación con el Príncipe, Meghan solía preferir la versatilidad de las americanas para este tipo de actos oficiales, una chaqueta que combinaba con faldas o pantalones. Sin embargo, el estilo de la duquesa de Sussex es siempre una sorpresa, por lo que la cazadora fue el broche final de su look de día. La suya, en el clásico color azul, era obra de Chris Jackson (precio aproximado de 107 euros), con botones cobrizos a contraste, un modelo atemporal que, seguramente, volvamos a verle en un futuro.

VER GALERÍA

Además de la prenda de abrigo, lució una camisa blanca de lino -un tejido perfecto para las temperaturas de Cape Town- y unos pantalones negros de cintura alta, una combinación habitual en ella como gran entusiasta del estilo working girl. Para que no resultara demasiado arreglada la mezcla, le rebajó puntos de formalidad con unos zapatos planos trenzados en marrón de Brother Vellies (177 euros). Por último, añadió un bolso de lona en verde y marrón, un accesorio de Madewell que hará las delicias de sus seguidores con presupuesto limitado, ya que su precio es de 83 euros.

Haz click para ver ‘El Armario de Meghan Markle’’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!