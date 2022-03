De Sevilla a San Sebastián, Victoria Federica recicla su vestido infalible para grandes ocasiones La hija de la infanta Elena recuperó uno de sus looks favoritos, el de su debut en solitario en la Feria de Abril

La puesta de largo de Luis y Amina, los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, ha sido una de las noches inaugurales del nuevo curso. A la fiesta organizada en el palacio Arbaizenea en San Sebastián acudieron los familiares y amigos más cercanos de los hermanos. Y una de las invitadas más esperadas era Victoria Federica, quien además hoy cumple 19 años. La hija de la infanta Elena, que está cada vez más habituada a los eventos de largo, recurrió a uno de sus vestidos preferidos, el mismo que estrenó en su debut en solitario y que, por tanto, se ha convertido en un diseño con el que guarda una conexión especial.

Fue a principios de mayo cuando la sobrina del rey Felipe VI acudió a la cena en el Museo de Carruajes de Sevilla con un estilismo de alto impacto, un vestido largo en color rojo, una de las tonalidades también preferidas por su tía doña Letizia. El diseño con escote en 'V', firmado por la casa Victoria by Vicky Martín Berrocal, llevaba un fruncido en la parte delantera, consiguiendo que la tela marcara de manera sutil su esbelta figura. Como toque final, añadió unas sandalias burdeos y un bolso de Chanel, el icónico modelo 2.55 en negro. Viendo el éxito que tuvo su look en Sevilla, Victoria Federica no habría tenido dudas en incluirlo en su maleta de San Sebastián para el cumpleaños más especial de Luis y Amina.

La clave de la aristócrata para lucir el diseño como si fuera nuevo fue poner en práctica el que es uno de sus trucos de estilo más identificativos, revitalizar la prenda con complementos. Cinturones, chaquetas o todo tipo de joyas son algunos de los detalles que utiliza, como toque final, para cambiar totalmente la personalidad de sus looks, algo que también hizo este sábado con los maxipendientes, los accesorios de su joyero que colecciona con mayor predilección.

Si anteriormente había escogido un juego dorado con forma de hoja -los metalizados con siluetas inspiradas en la naturaleza no solo son modelos de tendencia, sino los que más se repiten en su joyero-, para el cumpleaños de Luis y Amina optó por un diseño largo con un toque bohemio. Éstos, formados por abalorios bicolores en blanco y negro, conseguían junto a su larga melena con raya al medio un en efecto distinto en su look de fiesta.