Jennifer Lopez adelanta el otoño con su vestido de cuero más favorecedor

Este verano ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más especiales para Jennifer Lopez. Tras celebrar su 50 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto y recibir un regalo de lo más inesperado por parte de su prometido, Alex Rodriguez, la cantante puso fin a su gira 'It´s my party tour' el pasado 11 de agosto y disfrutó de unas vacaciones en Jerusalén en familia. A punto de poner fin al verano, Jennifer Lopez está centrada de lleno en su próxima película, 'Hustlers', que llegará a los cines el próximo 13 de septiembre. Este fin de semana se ha celebrado la premiere en el Hotel Four Seasons Los Ángeles de Beverly Hills y la actriz ha aprovechado la ocasión para estrenar su look más otoñal y favorecedor.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez ha acudido al evento con el resto de sus compañeras de reparto: Keke Palmer, Cardi B, Constance Wu y Lili Reinhart. Para la ocasión, ha escogido un vestido de cuero en color marrón, de cuello alto, manga larga y falda de vuelo. El diseño, firmado por Zimmermann, se ajustaba al cuerpo de la cantante en la parte superior y contaba con dos franjas que bajaban desde el cuello y se cruzaban en la cintura, ajustando esta zona y enmarcando el pecho, donde la tela formaba ligeros drapeados. Un detalle que estrechaba su cintura y realzaba el pecho, consiguiendo un efecto muy favorecedor.

VER GALERÍA

Para completar el estilismo, la cantante escogió una boina a juego con el vestido, en el mismo material y color, firmada también por Zimmermann. El calzado y los accesorios ponían el toque glamuroso, gracias al brillo y los tonos dorados y plateados. Además de varias pulseras tipo cadena y anillos de brillantes, entre las joyas de Jennifer Lopez destacaba un anillo dorado con grabado en el que se podía leer "thug life", un término reformulado en la década de los 90 por el rapero Tupac Shakur con el que ha querido hacer referencia a sus orígenes en el Bronx. Como calzado, unos zapatos destalonados de tacón en color dorado con glitter y puntera lisa y, para poner el toque final, unas gafas de sol geométricas con detalle de brillantes en la parte superior, de Anna Karin Karlsson.

VER GALERÍA

Un conjunto con el que Jennifer Lopez no solo ha adelantado alguna de las tendencias que triunfarán la próxima temporada Otoño-invierno 2019/20, como el cuero, los tonos metalizados y las boinas, sino que nos ha mostrado cómo convertir un vestido de día en el look de noche más favorecedor: añadiendo los complementos adecuados y apostando por detalles brillantes.