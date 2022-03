Melania Trump convierte el amarillo en su amuleto para las citas más importantes

Este fin de semana se celebra en Biarritz la cumbre del G7, una reunión entre líderes mundiales de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Siete países cuyo peso a nivel internacional es de gran relevancia. Hoy el presidente americano Donald Trump llegaba al aeropuerto de la localidad francesa acompañado por su esposa. Una ocasión que Melania no ha desaprovechado para lucir un vestido de corte evasé de color amarillo; un look con el que deja claro que este es su tono preferido para las citas importantes.

La primera dama, que no deja de sorprender con sus looks, ha elegido un diseño de la firma Calvin Klein cuyo precio ronda los 470 euros. El vestido, que se vende a través de la tienda online Net-a-Porter, está agotado en todas sus tallas. Para completar su estilismo, Melania ha recurrido al truco más utilizado por las expertas en moda: incluir, en los accesorios, uno de los tonos segundarios de la prenda protagonista. Así, el fucsia que se cuela en las flores de su vestido, ha sido el tono elegido para sus zapatos que, una vez más, son de la firma Louboutin.

Pero no es la primera vez que Melania se decanta por el amarillo en sus citas importantes. El pasado mes de junio, cuando la primera dama acompañó al presidente Trump en el lanzamiento oficial de su nueva campaña para conseguir conquistar una vez más al electorado, apostó por este tono. En esa ocasión pudimos verla con un favorecedor mono, con mangas tipo capa, de Ralph Lauren Collection. Un diseño que combinó con un cinturón de acabado metalizado con el que potenciaba su silueta.

Es posible que recuerdes que, el pasado mes de marzo, en plena campaña Be Best, una iniciativa centrada en la lucha contra el bullying y el consumo de drogas, también eligió el amarillo. Al principio de su gira, que empezó en Tulsa y la llevó a lugares como Las Vegas o Seattle, Melania optó por un look working compuesto por un jersey amarillo, una falda lápiz azul marino y un abrigo de Bottega Veneta del mismo tono.

El motivo por el que Melania apuesta por este tono en citas con gran relevancia podría estar en la psicología del color. Esta ciencia, que estudia los colores y los efectos que producen en las personas que los llevan y los perciben, asegura que el amarillo es un tono alegre y estimulante. Suele estar relacionado con atributos como la vitalidad, el optimismo, el conocimiento y la sabiduría. Además, se cataloga como el tono de las personas más comunicativas. Valores con los que no está de más contar.