El brazalete con mensaje que Meghan estrenó hace 2 años y pasó desapercibido

Con un joyero muy significativo, Meghan Markle sabe cómo acertar con las piezas que le acompañan en cada uno de sus looks. De entre ellas, no faltan diseños con mucho simbolismo, como demostró durante su tour por Oceanía durante su primer trimestre de embarazo. Pero de esta colección de creaciones con mensaje, hay un nuevo brazalete cuyo estreno en Botswana hace dos años pasó desapercibido, pero que, sin embargo, se desvela este verano coincidiendo con el Día Mundial del Elefante (12 de agosto), dedicado a la preservación y protección de estos animales en todo el mundo.

Ante esta señalada fecha, los duques de Sussex han querido compartir con sus seguidores un álbum fotográfico inédito de su viaje a Bostwana en 2017. Entre las imágenes que muestran principalmente de elefantes, se muestra una instantánea de las manos de Meghan sujetando la trompa de un paquidermo. Un momento que permite ver las joyas que eligió para aquella ocasión y entre las que se encuentra este simbólico brazalete en su muñeca izquierda. Una pieza de acero plateado con pelo de elefante haciendo referencia a la joyería africana más tradicional.

Además, una pulsera de pelo de elefante se acompaña de un significado muy especial, pues son famosas en África al considerarse un amuleto de la buena suerte. De igual forma, se tiene la creencia de bendicen con salud, amor, prosperidad y progreso a aquellas personas que las llevan. Por si fuera poco, los africanos consideran a estos mamíferos un factor de conexión entre el cielo y la tierra, mitológicamente hablando. Que lo lleve en la mano izquierda es también simbólico, pues supone que ha sido un regalo de alguien muy especial.

En la imagen mostrada de Meghan, se puede ver también otra joya. Sin embargo, esta no es nueva, sino que se trata de su anillo Hamsa (268 euros) de la marca turca Kismet by Milka. Confeccionado en oro rosa de 14 quilates y con un zafiro, presenta una mano abierta con un ojo incrustado en la palma (símbolo ancestral denominado Mano de Fátima o Hamsa y que da nombre a este diseño). Se lo pudimos ver acompañando a uno de su look premamá de vestido floral y abrigo gris con lazada en diciembre de 2018.

