Lo más destacado del estilo de la reina Letizia en Mallorca según la prensa internacional

Durante sus vacaciones de verano en Mallorca en las que ha participado tanto en planes privados como en citas de su agenda oficial, doña Letizia ha vuelto a triunfar con un vestidor elegante, de tendencia y lleno de curiosidades. En total, hemos podido verla con 7 looks en los que ha combinado tanto piezas de estreno como otras recicladas, y donde no ha querido olvidar la moda española ni la apuesta por creaciones asequibles y de rebajas. Precisamente, estos dos últimos detalles han sido uno de los más destacados por la prensa internacional que no ha perdido de vista el estilo de la Reina durante estos últimos días.

"Letizia nos ha cautivado con su elegante vestidor de vacaciones toda la semana y su último look es otro ganador", señala HELLOMAGAZINE.com en relación a su vestido camisero de Uterqüe que acompañaba de alpargatas. Un estilismo con el que la Reina se despedía de su periodo estival en Mallorca. Sin embargo, una de la combinaciones que mayor impacto ha generado fue la elegida para acudir a la tradicional recepción de las autoridades de las Islas Baleares y una representación de la sociedad balear.

Para la ocasión, la Reina se decantó por primera vez por un vestido rojo para esta cita anual y lo acompañaba de elegantes complementos: clutch de CH Carolina Herrera y sandalias de Jimmy Choo. "La reina Letizia se veía impresionante para la ocasión", precisa la publicación británica Dailymail.co.uk. "Letizia llevaba algo nunca antes visto y su apariencia fue un éxito. Su atuendo abrazaba su figura", añade la alemana Bunte.de. "Maravillosa" es otro de los calificativos que recibe doña Letizia, en esta ocasión por parte del medio británico Express.co.uk. y en relación a su vestido floral con el que protagonizó su posado de verano en el Palacio de Marivent.

"Sin miedo a abrazar el color, repetir atuendos (al igual que Kate Middleton, a quien le encanta reciclar su apariencia), también es una defensora feroz de prendas asequibles", añade de forma general la edición australiana Harpersbazaar.com.au. Y es que ese gusto por diseños low cost le hace triunfadora y le define. Por ello, no ha olvidado incluir en su maleta piezas de rebajas, como su vestido blanco con lazada de Adolfo Domínguez (74 euros), o de precio nada elevado, como su mono de Mango (50 euros). Precisamente, este llama especialmente la atención a la prensa internacional. "Puede ser de la realeza, pero al igual que todos, ¡la reina Letizia no puede resistirse a una gran ganga!", comenta publicación especializada Female Fashion Finder.

