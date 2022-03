Heidi Klum apuesta por el encaje y los volantes para el vestido de su preboda

Hace ya más de cinco meses desde que Heidi Klum y Tom Kaulitz contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en California. Y, aunque en ese momento no hubo fotos oficiales del enlace ni pudimos ser testigos del vestido que la modelo escogió para su gran día, el exángel de Victoria's Secret y el guitarrista de Tokio Hotel han vuelto a pasar por el altar este fin de semana. Y esta vez los fotógrafos sí han podido inmortalizar el evento. La pareja está disfrutando de unas vacaciones en una isla de Capri y han querido aprovechar la ocasión para celebrar su segunda boda rodeados de sus amigos y seres queridos.

La pareja ha festejado la ocasión con una pequeña fiesta a bordo de un barco, en la que han estado presentes los cuatro hijos de la modelo. Para la ocasión, Heidi Klum ha escogido un vestido de corte sirena de tirantes, con escote en forma de uve y largo hasta los pies, de Alessandra Rich. El diseño, confeccionado en tejido de encaje y abotonado en la parte delantera, está decorado con pequeños volantes desde el pecho hasta la cadera, desde donde cae una falda fluida semitransparente que presenta una abertura en la parte delantera.

La modelo ha completado el estilismo añadiendo un cinturón blanco con hebilla de strass para entallar la cintura y estilizar aún más su figura, un prqueño bolso de mano plateado y unas sandalias de tiras en color blanco, que se ha quitado antes de subir a bordo del barco. Un diseño informal que nada tiene que ver con el vestido de novia de Pilar Rubio que Heidi ya había llevado anteriormente. Lejos de la estética rockera de la actriz, el vestido de la modelo era de un estilo ibicenco muy acorde con el traje del novio (un conjunto de pantalón blanco, camisa azul pastel y americana verde, ambas de lino), los vestidos fluidos en color azul pastel de las hijas de la modelo y los trajes blancos de lino de sus dos hijos.

Heidi Klum y Tom Kaulitz se conocieron hace ya un año y medio y anunciaron su compromiso el pasado 24 de diciembre, cuando la modelo compartió una fotografía de su anillo acompañada de la frase "I said yes (He dicho que sí)". La pareja quiso mantener en secreto la fecha del enlace, que no se hizo oficial hasta después de haberse celebrado.