Pagar con tu 'watch' o controlar tu canción favorita con cualquier dispositivo, el futuro de la tecnología está aquí

Decía Marilyn Monroe que "los diamantes son los mejores amigos de una mujer", pero si la tentación rubia hubiera vivido en el siglo XXI, probablemente su frase hubiera pasado a la historia con otro protagonista, el Smartphone. Lo utilizamos como herramienta de trabajo, consultamos con él las últimas novedades en moda –e incluso las compramos– es nuestro mejor entrenador personal y nos mantiene conectadas con el mundo. Por eso no sorprende que compañías como Samsung busquen potenciar esa conexión con el fin de lograr una experiencia única y que, además, sea ininterrumpida. Y lo hacen a través de dispositivos con una estética vanguardista y llena de color, que bebe de las tendencias de diseño más punteras.

Hace tiempo que la compañía tecnológica trabaja en la búsqueda de soluciones que permitan facilitar las tareas diarias. Un motivo que lo ha llevado a potenciar el ecosistema Samsung Galaxy, que permite una interconexión efectiva entre todos los dispositivos –Smartphone, Tablet, reloj inteligente, auriculares e incluso la Samsung QLED TV–. Esta decisión no solo permite vincular los wearables de la marca, también crear soluciones fáciles para el día a día. Y es que, además de la opción de controlar con un único dispositivo diferentes accesorios, tareas de la vida diaria como pagar, se pueden realizar tanto desde el móvil como desde el Samsung Watch Active gracias a funcionalidades como Samsung Pay. O controlar una misma canción desde diferentes herramientas. La manera de disfrutar, de forma ininterrumpida, de tu experiencia como usuario.

Da igual que seas una persona que necesita estar conectada 24/7. O una de esas mujeres que inmortaliza cada escapada, plan o cena con amigos. El Samsung Galaxy S10, que cuenta con una pantalla aún más infinita, te permitirá establecer conexión tanto con los Samsung Galaxy Buds –con control táctil muntifuncional– como con el Samsung Watch Active –resistente al agua y al polvo–. Además, si te quedas sin batería en alguno de tus dispositivos, bastará con que los coloques sobre tu Smartphone para compartir con ellos su batería de larga duración.

Un ecosistema seguro

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios de estas tecnologías es la seguridad. En nuestros dispositivos electrónicos almacenamos todo tipo de información sensible –fotografías, contraseñas, datos personales–. Es en los meses de verano, al pasar más tiempo fuera de casa, es cuando más robos de móviles y wearables se producen, por no hablar de que nos conectamos con ellos a redes que no siempre son muy fiables. Los dispositivos de Samsung incorporan soluciones innovadoras como el bloqueo remoto, la geolocalización del Smartphone, la posibilidad de hacer llamadas, enviar mensajes o borrar datos a distancia. Además, este ecosistema permite compartir información de unos dispositivos a otros con total seguridad.