Rania se compra en las rebajas un look de Victoria Beckham La reina de los jordanos se fija en este diseño transgresor con el que la británica triunfa desde hace 13 años

Los vestidores de Rania de Jordania y Victoria Beckham vuelven a aproximarse 8 meses después de que la royal jordana encontrara en la diseñadora británica su inspiración para actualizar su imagen de tendencia a través de una apuesta denim inspirada en los grandes viajes de la exSpice Girl junto a su familia. En esta ocasión, la reina de los jordanos encuentra con su ayuda como renovar su colección de básicos a través de una prenda de rebajas y con efecto fit. Un diseño que, además, recupera un icónico estilismo con el que esta creadora impactó en el verano de 2006 y que mostraba su imagen más transgresora.

Este domingo 28 de julio, Rania de Jordania visitó la ciudad de Al Salt en la gobernación de Al Balqa donde se reunió con jóvenes jordanos para conocer sus trabajos en la comunidad. Para la ocasión, la Reina confió en el poder de los básicos, pero no se distanció de su estilo marcado por diseños innovadores que marcan la diferencia y huyen del clasicismo. De este modo, como pieza central de su look, la esposa del rey Abadalá II apostó por la prenda que no puede faltar en un buen fondo de armario, una camisa blanca. Sin embargo, se decanta por un transgresor modelo que se acompaña de una banda central contrastada en la zona del vientre que visualmente simula ser un corsé superpuesto, un detalle con poderoso efecto fit y que se encuentra cosido en una única pieza.

Además, esta prenda permite acompañarse de un fino cinturón de cuero rojo que potencia ese efecto estilizador. Creación de tendencia que se encuentra entre las propuestas de temporada de Victoria Beckham, pero que, en la actualidad, puede adquirirse con descuento: de los 770 euros originales, tiene un valor rebajado de 385 euros.

Esta creación recupera uno de los looks más icónicos de la británica en su conversión como icono de estilo. Concretamente, hace referencia a aquel estilismo que llevó a finales del verano de 2006 como invitada al desfile de Marc Jacobs (primavera-verano 2007). Lo que ha diseñado en la actualidad como una única pieza, la exSpice Girl lo interpretaba hace 13 años con una camisa blanca, sobre la que sí llevaba un corsé independiente. Una combinación muy comentada que combinaba con un pantalón sastre de corte clásico. Una apuesta que también reitera Rania, aunque ella opta por un modelo en tono oscuro en lugar de gris claro.

